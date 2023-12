«Civil War» : les États-Unis s'enfoncent dans le chaos absolu dans la première bande-annonce du film

Le studio A24 vient de publier la première bande-annonce de «Civil War», le film d’Alex Garland qui imagine la chute des États-Unis dans un futur proche, après la sécession de plusieurs états. La sortie est prévue le 26 avril prochain outre-Atlantique.

La tension est palpable. La première bande-annonce de «Civil War» vient d’être dévoilée par le studio A24. Elle permet d’en apprendre plus sur le synopsis du prochain film d’Alex Garland (Ex-Machina, Annihilation, Men), avec une histoire se déroulant dans un futur proche, au moment où dix-neuf États viennent de faire sécession avec le reste du pays. Nick Offerman (The Last of Us) y apparaît sous les traits du président américain, lançant dans un message à la population : «Citoyens américains, les soi-disant forces du Texas et de la Californie viennet de subir une grande défaite face à l’armée américaine». On peut également entendre parler d’une «alliance floridienne».

Des soulèvements de population que le locataire de la Maison Blanche souhaite régler avec fermeté, le plus rapidement possible. Kristen Dunst incarne une reporter-photo qui, avec d’autres journalistes, tentent de se rendre au Capitol, à Washington, afin de couvrir les événements. On comprend que leur périple sera semé d’embûches, comme ce face-à-face avec un soldat américain incarné par Jesse Plemons, où il leur demande «Quel genre d’Américains êtes-vous ?», avant de les menacer avec son arme.

La sortie du film est prévue pour le 26 avril prochain outre-Atlantique, donc probablement deux jours avant en France. Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, ou encore Sonoya Mizuno viennent compléter le casting de ce qui s’annonce être un des films les plus attendus de l’année 2024.