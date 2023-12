États-Unis : Travis Scott percuté par un décor en plein concert

Le rappeur Travis Scott a frôlé la catastrophe lors d’un concert à New York, après avoir été percuté par un décor.

Grosse frayeur. Alors que le rappeur Travis Scott se produisait mardi 19 décembre à New York, l’artiste de 32 ans a frôlé la catastrophe. L’interprète de «Highest in the room» a manqué de se faire éjecter de la scène, après avoir été percuté par un élément de décor.

Dans une séquence vidéo dévoilée par TMZ, on peut voir l’artiste en effet bousculé par une énorme boule située dans son dos. Travis Scott, qui se trouvait sur la partie haute de la scène, a alors été projeté sur un plateau situé en contrebas.

#TravisScott almost got knocked off the stage during his Tuesday night concert in #NYC pic.twitter.com/oNrhYki2fS — TMZ (@TMZ) December 20, 2023

Heureusement, plus de peur que de mal, l'artiste est retombé sur ses pieds quelques mètres plus bas et a poursuivi sa performance comme si de rien n'était.

En mai dernier, Bruce Springsteen avait eu moins de chance, à Amsterdam. La star de 74 ans s'était pris les pieds dans le tapis en montant les marches pour accéder à la scène. Bilan des courses, une chute la tête la première mais sans gravité.