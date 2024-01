Kate Middleton : le palais de Buckingham célèbre la princesse de Galles à l’occasion de ses 42 ans

Ce mardi 9 janvier, Kate Middleton fête ses 42 ans. L’occasion pour le palais de Buckingham de célébrer la princesse de Galles.

Happy Birthday. L’épouse du prince William célèbre ce mardi son anniversaire. Un rendez-vous que n’a évidemment pas manqué le palais de Buckingham. «Nous souhaitons à la princesse de Galles un très joyeux anniversaire aujourd'hui !», a ainsi réagi le palais dans la matinée, via le compte officiel de la famille royale.

Un message accompagné d’une photographie officielle et symbolique, prise le 6 mai dernier lors du couronnement de Charles III par le photographe Chris Jack, montrant Kate Middleton en tenue d’apparat. Vêtue d'une cape aux couleurs du drapeau du Royaume-Uni et coiffée d'un diadème, la mère de George, 10 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans, apparaît radieuse et tout sourire au côté du roi, dont le visage est tourné vers sa belle-fille.

Wishing The Princess of Wales a very happy birthday today!



@ChrisJack_Getty pic.twitter.com/NhkHYdTFIf — The Royal Family (@RoyalFamily) January 9, 2024

Loin d'être anodin, ce choix souligne la proximité entre Kate Middleton et Charles III, qui semble particulièrement l'apprécier.

Un cliché résolument royal pour Kate Middleton, qui avec son époux le prince William, 41 ans, incarnent l'avenir de la monarchie britannique.