«The Walking Dead» : Paramount+ dévoile une bande-annonce et la date de diffusion en France de «The Ones Who Live»

«The Walking Dead : The Ones Who Live», très attendu nouveau spin-off de la saga avec Andrew Lincoln et Danai Gurira, arrivera en France dès ce 29 mars.

Paramount+ annonce que «The Ones Who Live», la nouvelle série très attendue de la saga Walking Dead - qui voit l’humanité lutter pour sa survie face aux zombies - sera lancée en exclusivité sur sa plate-forme le 29 mars, soit seulement un mois après son lancement aux Etats-Unis. Deux épisodes seront proposés le 29, puis un nouvel épisode chaque semaine, est-il précisé.

Série à grand spectacle avec Andrew Lincoln et Danai Gurira au casting, «The Walking Dead : The Ones Who Live» raconte «l’histoire d'amour extraordinaire de deux personnages transformés par un monde qui a changé. Séparés par la distance et par les fantômes de ceux qu'ils étaient avant, Rick et Michonne sont propulsés dans un autre monde régi par la guerre contre les morts... Qui en réalité est une guerre contre les vivants».

Rick et Michonne arriveront-ils à se retrouver et par la même occasion récupérer leur identité dans un environnement et des circonstances encore inédites ? Sont-ils ennemis ? Amoureux ? Victimes ? Vainqueurs ? L'un sans l'autre, sont-ils vraiment en vie ou vont-ils découvrir qu'eux aussi sont des morts-vivants ?

Vous les attendiez, ils arrivent enfin.





The Walking Dead: The Ones Who Live, le spin-off sur Rick et Michonne, c'est dispo le 29 MARS sur Paramount+. #TheOnesWhoLive #TWDTheOnesWhoLive pic.twitter.com/Pvkjz62PsH — Paramount+ France (@ParamountPlusFR) February 27, 2024

Les fans de l’univers de The Walking Dead - qui comptait déjà cinq séries dérivées («Fear the Walking Dead», «The Walking Dead : World Beyond», «Tales of the Walking Dead», «Dead City», et «The Walking Dead : Daryl Dixon») peuvent voir et revoir la série originelle sur myCANAL. A noter que «The Walking Dead : Daryl Dixon», qui met en scène Daryl Dixon en France et qui est diffusée elle aussi sur Paramount+, a été renouvelée pour une saison 2.