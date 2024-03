Céline Dion : sa sœur Claudette donne des nouvelles et pousse un coup de gueule contre Taylor Swift

Claudette Dion, la soeur de Céline Dion, a ce 6 mars donné des nouvelles de la chanteuse et déclaré avoir très peu goûté au mépris de Taylor Swift sur scène, au moment de recevoir un Grammy des mains de Céline Dion.

Claudette Dion s’est confiée à nouveau sur son état de santé dans le «Journal de Montréal», expliquant avoir récemment conversé avec sa soeur : «On s’est fait un petit Zoom, on se parlait et elle nous a dit : ‘Voulez-vous que je vous chante une toune ?’ Elle nous a chanté une petite chanson. Elle est vraiment bien.»

A propos de l’apparition surprise de Céline Dion lors de la cérémonie des Grammy Awards, Claudette a confié que sa sœur avait prévenu toute la famille quelques jours avant ce grand retour pour remettre un prix. «Je n’avais pas demandé qui allait l’accompagner, a confié Claudette. Quand je l’ai vue au bras de René-Charles, assumé, avec sa petite barbe, c’était malade, vraiment ! C’est un introverti dans la vie. Même s’il adore la musique, ce n’est pas quelqu’un qui s’exprime trop en public, alors on sait qu’il l’a fait pour sa mère. Il la surveillait. Un vrai René Angélil.»

A la question de savoir ce qu’ont pensé Claudette Dion et sa famille à propos du malaise créé par la chanteuse Taylor Swift, qui a pris le trophée des mains de Céline, sans même la regarder ni la remercier, Claudette Dion n’a pas caché sa colère : «On savait qu’elle allait gagner, on lui laisse son talent, cela n’a rien à voir. Mais le manque de savoir-vivre et l’attitude, cela ne se fait pas. Qui te remet ton trophée ? Allô ! Un petit câlin peut-être, un petit merci ? Sincèrement, ça nous a fait de la peine».

La venue de Céline Dion aux Grammy Awards a été une surprise de taille pour tous les fans de la chanteuse, contrainte depuis plusieurs mois de mettre sa carrière entre parenthèses en raison d’une pathologie rare, pour l’heure incurable, appelée le syndrome de l’homme raide.