Présidentielle américaine 2024 : Taylor Swift appelle à voter pour le Super Tuesday

À l’occasion du Super Tuesday, une journée lors de laquelle une quinzaine d’États américains votent pour les primaires, la pop star Taylor Swift a appelé ses fans à se mobiliser et à se rendre aux urnes.

La tornade Taylor Swift va-t-elle encore frapper ? La pop star américaine a appelé ses fans à voter ce mardi, à l’occasion du Super Tuesday, une journée électorale importante aux États-Unis, au cours de laquelle 16 États vont aux urnes pour les primaires.

«Aujourd'hui, le 5 mars, c'est la primaire présidentielle dans le Tennessee et dans 16 autres États et territoires», a-t-elle écrit dans une story sur Instagram, réseau social sur lequel elle compte plus de 282 millions d’abonnés. La chanteuse possède elle-même une maison dans le Tennessee, État du sud du pays.

«Je voulais vous rappeler de voter pour les personnes qui VOUS représentent le mieux. Si vous ne l'avez pas encore fait, prévoyez de voter aujourd'hui. Que vous soyez dans le Tennesse ou ailleurs aux États-Unis, vérifiez vos lieux et horaires de vote sur vote.org», a-t-elle poursuivi en partageant le lien d’une organisation à but non-lucratif, qui fournit des guides électoraux pour chaque État américain, ainsi que des formulaires d’inscription pour les listes électorales, ou des informations sur le vote par correspondance.

Une influence inédite

Taylor Swift, dont la popularité et la puissance politique et économique a explosé ces dernières années, comme en témoigne sa tournée phénomène «Eras Tour», avait apporté son soutien à Joe Biden lors de l’élection de 2020. Elle n’a pas encore soutenu le président sortant pour ce nouveau scrutin présidentiel.

Celle qui a été sacrée «personnalité de l’année 2023» par le Time Magazine fait par ailleurs l’objet de folles théories du complot : certains de ces détracteurs pensent qu’elle serait un pion du Pentagone et qu’elle aurait été recrutée par le Parti démocrate pour influencer le résultat de l’élection présidentielle de novembre. Le Super Bowl, auquel le petit ami de Taylor Swift, le footballeur Travis Kelce, a participé, aurait également été truqué pour favoriser Joe Biden, selon les complotistes.

Si des experts en politique américaine affirment, selon The Guardian, que l’opinion de Taylor Swift ne serait pas déterminante chez les potentiels électeurs qui hésitent entre Joe Biden et Donald Trump, son influence pourrait toutefois peser sur le taux de participation, notamment chez les jeunes.