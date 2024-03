Oscars 2024 : Emma Stone monte sur scène avec une robe déchirée

Sacrée meilleure actrice pour son rôle dans «Pauvres Créatures», Emma Stone est arrivée sur la scène des Oscars avec une robe Louis Vuitton…déchirée.

Sept ans après «La La Land», Emma Stone a remporté son deuxième Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans le film «Pauvres Créatures». Très émue de recevoir ce prix, l’actrice était également désolée de monter sur scène dans une robe déchirée.

En effet, pour cette 96 cérémonie, l’interprète de Bella Baxter a opté pour une somptueuse robe bustier signée Louis Vuitton mais qui, malheureusement, a craqué au niveau de la fermeture éclair pendant la soirée. Mais pas question de faire comme si de rien n’était. Une fois sur scène, l’actrice a pleinement assumé ce petit incident vestimentaire.

« Je suis vraiment dépassée et j’ai un peu perdu ma voix, merci de m'avoir offert ce rôle c'est un cadeau d'une vie »





Emma Stone, très émue, reçoit l’#Oscars2024 de Meilleure Actrice pour son rôle dans le film Pauvres Créatures pic.twitter.com/sTYm6D5KNm — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

«Mince, ma robe est cassée», a lancé Emma Stone, tout en montrant au public l’arrière de sa robe. «Je crois que c’est arrivé pendant 'I’m just Ken'», a-t-elle précisé, faisant référence au show de Ryan Gosling. Quelques minutes plus tôt, son partenaire dans «La La Land» avait enflammé le théâtre Dolby en interprétant «I'm Just Ken», morceau issu du film «Barbie».

«Je suis vraiment dépassée et j’ai un peu perdu ma voix. (…) Merci de m'avoir offert ce rôle, c'est un cadeau d'une vie», a poursuivi Emma Stone, qui donne la réplique à Willem Dafoe dans le conte gothique de Yórgos Lánthimos, auréolé du Lion d’or à la dernière Mostra de Venise.