The Bear : la comédienne Ayo Edebiri va faire ses premiers pas en tant que réalisatrice dans la saison 3

La saison 3 de «The Bear» sera de retour à l’antenne dès cet été aux États-Unis. Et selon un article publié dans l’édition américaine de Vogue, la comédienne Ayo Edebiri se prépare à faire ses premiers pas derrière la caméra.

Une belle opportunité. Les fans de «The Bear» sont impatients de retrouver Carmy et le reste des personnages de la série «The Bear», dont le lancement est programmé pour cet été, sur la plate-forme de streaming Hulu, aux États-Unis (et sur Disney+ en France). Dans un article publié sur le site américain de Vogue, la comédienne Ayo Edebiri a confié que ce troisième chapitre – dont le tournage est en cours – a été l’occasion pour elle de faire ses premiers pas en tant que réalisatrice. Une position dont elle a hérité sous l’impulsion du créateur de la série, Christopher Storer.

«La première fois que j’ai rencontré Chris, j’avais 21 ans, et il m’a dit : ‘Oh toi, tu es une réalisatrice’. Et je lui ai répondu : ‘Occupe-toi de tes affaires’», plaisante-t-elle. Lors du tournage de la saison 2, Christopher Storer lui a proposé «de venir voir comment travaillait les équipes techniques», ajoute-t-elle. Ce qu’elle a fait quotidiennement après coup. C’est ainsi qu’elle a commencé à apprécier l’ensemble du travail qui se déroulait derrière les caméras. «Et là, j’ai dit : ‘Oh, okay. Je crois que j’ai envie de faire ça», poursuit-elle.

Pour le moment, Ayo Edebiri s’est contentée de mettre en scène un épisode, et ignore si elle poursuivra l’aventure à l’avenir. Son rôle dans «The Bear» lui a permis de remporter son premier Emmy Awards au début de l’année, et elle s’est imposée en un rien de temps comme une des jeunes comédiennes les plus en vue de sa génération. La saison 3 de «The Bear» reprendra au moment de la conclusion de la précédente, qui voyait Carmy tenter de réinventer l’ancien restaurant de son frère, Michael, alors que la pandémie vient de mettre à l’arrêt de nombreux restaurants. Des photos du tournage récemment publiées par le site américain Collider laissent entendre qu’un enterrement aura lieu – la mère de Marcus selon les rumeurs – dans cette saison 3 qui débutera en juin prochain.