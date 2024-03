Jamie Dornan va incarner des jumeaux dans la série «The Undertow»

Selon le site américain Deadline, Jamie Dornan incarnera des jumeaux dans «Undertow» sur Netflix, une série adaptée de la fiction norvégienne «Twin» de Kristoffer Mecalfe. Le tournage doit débuter à la fin de l’année 2024.

Nouveau projet. Connu pour son rôle dans «50 nuances de Grey», Jamie Dornan s’apprête à incarner des jumeaux dans la série «Undertow», dont le tournage doit débuter à la fin de l’année 2024 en Écosse, et qui sera diffusée à une date ultérieure sur Netflix, annonce le site américain Deadline. Il s’agit de l’adaptation de la fiction norvégienne «Twin» de Kristoffer Mecalfe, sortie en 2019.

Le comédien britannique de 41 ans y incarnera Adam, dont le mariage avec Nicola (Mackenzie Davis) bat sérieusement de l’aile. Quand son frère jumeau, Lee, refait surface dans leur vie après une longue période d’absence, le passé romantique entre ce dernier et l’épouse de son frère menace de tout détruire.

Le site Deadline précise que le tournage de cette série policière se déroulera dans les Highlands, une région montagneuse écossaise, d’ici la fin de l’année. Jamie Dornan a récemment confié s’être «caché» un temps à la cmapgne après les critiques reçus par «50 nuances de Grey». «Je me suis caché. En fait, nous sommes allés chez (...) Sam Taylor-Johnson et lorsque nous sommes arrivés, il n'était pas là. Il nous a laissé sa maison à la campagne. Et nous nous sommes en quelque sorte cachés là pendant un certain temps», a-t-il confié dans le podcast de la BBC «Desert Island Discs», en janvier dernier.