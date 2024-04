Halle Bailey rejoint le casting du prochain film de Michel Gondry consacré à Pharrell Williams

L’actrice Halle Bailey devrait jouer dans le prochain film de Michel Gondry, long métrage consacré à la jeunesse de Pharrell Williams, et annoncé en juin dernier.

Le casting du prochain fim de Michel Gondry s'étoffe. Halle Bailey devrait en effet prochainement travailler avec le réalisateur français. Selon Deadline, l’actrice de 24 ans, dernièrement à l’affiche de «La petite sirène» et «La couleur pourpre», a rejoint l'équipe du nouveau projet du cinéaste, annoncé en juin dernier comme un biopic intitulé en France «Atlantis», et consacré à la jeunesse de Pharrell Philliams.

Elle donnera la réplique à Kelvin Harrison Jr. (Le monstre, Cyrano, Chevalier) et Da'Vine Joy Randolph, lauréate en mars dernier de l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour «Winter Break», déjà annoncés au casting.

Développé par Universal Pictures, le long métrage – qui n’a pas encore de titre outre-Atlantique – sera scénarisé par Martin Hynes (« Toy Story 4») et Steven Levenson («Tick, Tick…Boom!»). Il s’agira d’une comédie musicale, ayant pour décor la ville côtière de Virginia Beach, où a grandi l’interprète du tube «Happy».

En juin dernier, Michel Gondry, à qui l’on doit notamment «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» et dernièrement «Le livre des solutions», avec Pierre Niney, avait évoqué pour la première fois ce nouveau projet auprès de IndieWire, notant que ce serait un film avec un «budget important» tout en restant «un projet personnel».

Pour l’heure aucune date de sortie n’a été annoncée.