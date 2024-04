Mylène Farmer et José Garcia rejoignent le casting de voix pour le film «Blue & Compagnie»

Mylène Farmer et José Garcia vont prêter leur voix à «Blue & Compagnie», film mêlant prises de vues réelles et animation de John Krasinski, en salles le 8 mai prochain.

Une nouvelle de taille. En salles le 8 mai prochain, le long métrage en live action «Blue & Compagnie», écrit et réalisé par John Krasinski (The Office, Sans un bruit…) avec Ryan Gosling et la jeune Cailey Fleming dans les rôles-titres, s’offre un casting de voix cinq étoiles. La version française sera doublée par Mylène Farmer et José Garcia, a annoncé Paramount Pictures sur les réseaux mardi, révélant les deux premières voix françaises.

L’interprète de «Sans contrefaçon» incarnera la «délicate Blossom», a noté le studio sur le réseau X. De son côté, José Garcia «prête sa voix à Blue, la grosse boule d'amour qui va vous faire éternuer de rire dans Blue & Compagnie», précise Paramount.

José Garcia (@JoseGarciaOff) prête sa voix à Blue, la grosse boule d' qui va vous faire éternuer de rire dans Blue & Compagnie, au cinéma le 8 mai. pic.twitter.com/B7eCjdjm3U — Paramount Pictures France (@paramountfr) April 2, 2024

Mylène Farmer incarne la délicate Blossom dans Blue & Compagnie le 8 mai au cinéma. pic.twitter.com/mBIPw6Hntq — Paramount Pictures France (@paramountfr) April 2, 2024

Le duo se reforme

Les deux stars n’en sont pas à leur coup d’essai en matière de doublage. Ils vont même collaborer pour la seconde fois après avoir tous deux prêté leur voix aux personnages d’«Arthur et les Minimoys», de Luc Besson, sorti en 2006. Mylène Farmer y interprétait la princesse Sélénia et José Garcia le personnage d’Ernest Davido.

L’acteur de 58 ans est d’ailleurs coutumier de l’exercice. Il a en effet assuré le doublage de plus d’une dizaine de longs métrages d’animation, dont la franchise «Madagascar», dans le rôle du lion Alex, mais aussi de «Mulan 1 et 2», dans la peau du dragon Mushu. Sans compter qu’en 2021, il interprétait Bruno Madrigal dans le blockbuster Disney, «Encanto : la fantastique famille Madrigal».

Cette fois-ci, ils donneront vie aux amis imaginaires de Blue & Compagnie. Le long métrage raconte l’histoire d’une jeune fille, Bea (Cailey Fleming) capable de voir les amis imaginaires, les AI, de tout le monde. Aidée par son père Ryan Gosling, elle se lance alors dans une aventure magique : reconnecter chaque enfant à son AI oublié.

Dans la version originale, Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell mais aussi Emily Blunt ou encore Matt Damon donneront de la voix.