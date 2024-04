Shogun : une saison 2 verra-t-elle le jour ?

Lancée le 27 février dernier sur Disney+, «Shogun», adaptation du roman éponyme de James Clavell publié en 1975, raconte l’histoire d’un navigateur britannique dans le Japon du 17e siècle. Une série passionnante qui ne devrait toutefois pas connaître de saison 2.

Le récit est bouclé. Adaptée du roman éponyme de James Clavell publié en 1975, «Shogun» suit l’histoire de John Blackthorne, un navigateur britannique qui débarque au Japon, en l’an 1600, au moment où le pays traverse une période de crise en raison des rivalités qui opposent les membre du Conseil des Régents, censé diriger le pays en attendant que le fils du Taïko, le dirigeant défunt du Japon unifié, soit en mesure de prendre ses fonctions.

Déclinée en dix épisodes, cette série portée par les performances d’Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, ou encore Anna Sawai a été développé avec un grand souci du détail par ses cocréateurs, Justin Marks et Rachel Kondo. Des costumes aux décors, en passant par la moindre ligne de dialogue et chaque scène de violence, ils ont abattu un travail colossal pour adapter le plus fidèlement possible l’intégralité du roman de James Clavell. Une tâche titanesque qu’ils n’ont pas prévu de poursuivre dans une saison 2.

«Nous avons raconté l’histoire du roman du début à la fin, et cela a toujours été le plan, donc je ne suis pas sûr qu’on pourrait continuer honnêtement», confie Justin Marks au site américain Collider. «Cela paraît impossible à réitérer. Impossible à recommencer. Probablement parce que nous avons tout donné pour cette série et qu’il faut du temps pour récupérer», ajoute Rachel Kondo. Selon Justin Marks, le fait de ne plus pouvoir se reposer sur le récit de James Clavell compromettrait la pertinence d’une suite. «Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions poursuivre sans», lance-t-il, confirmant le fait que «Shogun» n’ira pas au-delà de la saison 1.