B.R.I. : le tournage de la saison 2 de la Création Originale CANAL+ a commencé

La série policière hyper punchy et réaliste avec Sofian Khammes et Ophélie Bau, B.R.I., connaîtra bientôt une suite dont le tournage vient de commencer.

CANAL+ annonce le tournage de la nouvelle saison de la Création Originale B.R.I., huit épisodes de 52 minutes créés par Jérémie Guez avec Erwan Augoyard, et réalisés avec Nicolas Guicheteau.

La brigade formée par les acteurs Sofian Khammes, Ophélie Bau, Théo Christine, Rabah Naït Oufella et Waël Sersoub accueillera une nouvelle recrue interprétée par l'actrice et cascadeuse Léa Catania. Emmanuelle Devos et Nina Meurisse reprendront également du service, tandis que Vincent Perez intègrera le casting dans le rôle du chef des stups, est-il annoncé.

Au cœur du trafic de drogue

Le pitch : «À la suite d'une fusillade entre trafiquants de drogue et policiers, l’équipe de jeunes flics d’élite dirigée par Saïd se retrouve au cœur d’une vaste enquête, qui s’avère bien plus complexe que prévue. Alors que le groupe tente par tous les moyens de faire tomber l'un des plus gros trafiquants européens, un mystérieux gang de braqueurs sans foi ni loi se met en travers de leur chemin…»

La première saison de B.R.I (toujours disponible sur MyCanal et qu'on ne saurait trop recommander), qui tient les trois lettres de son titre de l'unité historique versaillaise spécialisée dans le grand banditisme dont elle s'inspire (Brigade de Recherche et d’Intervention), suivait une équipe de jeunes flics d'élite récemment placée sous la responsabilité d'un nouveau chef (Sofian Khammes), qui ne connaissait pas encore les us et coutumes de la brigade, et qui allait devoir faire face à la menace d’une guerre des gangs.