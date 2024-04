Zendaya : la comédienne dévoile la raison pour laquelle elle a visité le Louvre seule avec Tom Holland

Zendaya a révélé dans le magazine Vogue avoir eu le privilège de visiter le Louvre seule, en soirée, avec Tom Holland lors de leur voyage à Paris à l’automne 2022. Une autorisation exceptionnelle accordée par le musée en raison d’une trop forte affluence.

Les aléas de la célébrité. En octobre 2022, Zendaya et Tom Holland se sont offert une escapade à Paris, durant laquelle ils avaient projeté de visiter le Louvre. Le couple était décidé à ne pas laisser leur notoriété gâcher ce moment. Mais la forte affluence de visiteurs le jour de leur visite a bien failli mettre un terme à leurs espoirs. «C’est très fréquenté. Votre présence risque d'empirer les choses», ont-ils été prévenus, révèle Zendaya dans un entretien avec le magazine Vogue.

Fort heureusement, le musée du Louvre a su trouver un compromis en leur proposant de venir déambuler dans les allées à la fermeture. Une visite privée que le couple a particulièrement appréciée. «C’était une des meilleures expériences qui soit. On se serait cru dans le film ‘Une nuit au musée’», s’est-elle enthousiasmée.

Photo of Zendaya & Tom Holland with their tour guide at the Louvre in Paris. pic.twitter.com/oRamfNCKln

— Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) October 12, 2022