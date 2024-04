«Transformers : Le Commencement» : la première bande-annonce du film d’animation dévoilée

Attendu dans les salles de cinéma pour le 23 octobre, la bande-annonce de «Transformers : Le Commencement» vient d'être dévoilée.

Un évènement historique. Malgré le succès mitigé au box-office de l’opus «Rise of the Beasts», Paramount a partagé la bande-annonce du film d’animation «Transformers : Le Commencement», ce jeudi 18 avril.

Le premier film d'animation depuis celui de 1986, réalisé par Josh Cooley, se passe entièrement sur Cybertron, lors de la transformation des deux frères d'armes, Optimus Prime et Megatron, en ennemis implacables, ce qui a mené au plus grand des affrontements entre les Autobots et les Decepticons.

Les acteurs Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry ont prêté leurs voix aux deux personnages principaux dans la version originale. Parmi les autres comédiens figurent Scarlett Johansson dans le rôle d'Elita, Keegan-Michael Key dans celui de Bumblebee, Jon Hamm qui incarne Sentinel Prime, et Laurence Fishburne dans la peau d'Alpha Trion.

Un lancement depuis l'espace

Dès 15h, les fans de la saga ont assisté en direct au décollage d'un satellite qui a atteint son point culminant une heure plus tard, à 125.000 pieds au-dessus de la Terre, pour diffuser le teaser depuis l'espace. Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry ont présenté cette bande-annonce lors de cet événement spatial.

En 2007, le réalisateur Michael Bay a donné vie à cette saga, avec les acteurs Shia LaBeouf et Megan Fox, dans «Transformers», générant 700 millions de dollars au box-office. Un succès qui a engendré cinq suites, ainsi qu'un spin-off.