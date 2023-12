Les Transformers fêtent leur 40 ans : voici comment ces jouets sont créés

Héritiers d'une gamme de jouets sortie au Japon, les Transformers d'Hasbro s'apprêtent à célébrer leur 40e anniversaire en 2024. Quatre décennies de conflit entre Autobots et Decepticons, qui ont offert l'une des franchises les plus lucratives. CNEWS a pu interroger l'un des créateurs, afin de mieux comprendre la complexité de leur conception.

Voilà 40 ans que les «robots in disguise» sont parmi nous. Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Starscream et tous les robots des Autobots, Decepticons, Dinobots et Maximals se transforment et éparpillent leurs boulons au gré de grandes batailles intergalactiques. Quatre décennies où Hasbro et la firme japonaise Takara Tomy ne manquent pas un Noël pour faire briller la carrosserie de leurs Transformers rutilants dans les vitrines.

Envoyée sur orbite grâce aux films de Michael Bay et du récent Rise of the Beasts de Steven Caple Jr., la célèbre franchise s'appuie sur une logique marketing imparable, et une idée de génie qui illumine les yeux de n'importe quel enfant : les jouets transformables. Un potentiel perçu dès le début des années 1980 au pays du Soleil-Levant. «Takara-Tomy était à l'avant-garde de cette tendance, comme l'explique pour CNEWS Evan Brooks, designer des Transformers chez Hasbro Pulse. Leur gamme de robots transformés en véhicules s'appelait Diaclones sous la marque Microman. Hasbro a obtenu les droits des Diaclones de Takara en dehors du Japon et a commencé à développer des personnages basés sur les robots ainsi qu'un scénario cohérent et continu. Par conséquent, en mai 1984, Hasbro a lancé Transfomers». Un flaire qui a conduit le géant américain du jouet à générer 93 millions de dollars de revenus la première année. Un chiffre stratosphérique à l'époque.

© Hasbro

Et Evan Brooks de poursuivre : «Lors de son lancement en avril/mai 1984, la gamme originale de jouets Transformers s'est vendue à 10 millions d'unités avant la fin de l'année. Fin mars, Hasbro avait enregistré 100 millions de dollars de commandes, soit la plus grande pré-réservation de jouets non électroniques dans l'histoire de l'industrie, selon Dan Owen, vice-président du marketing de Hasbro».

Les secrets d'une conception complexe

Depuis, la recette reste la même. Qu'ils se transforment en avion, en char, en radio-cassette, en voiture, en gorille ou bien en T-Rex, ces jouets obéissent à «un processus de création assez complexe», nous confie Evan Brooks. «Nous ne pourrions certainement pas y parvenir sans nos partenaires de Takara Tomy, car ce sont littéralement des sorciers. Lorsque vous commencez avec un nouveau personnage, vous décomposez les deux modes, un robot et un alternatif avec les formes les plus élémentaires», explique-t-il.

Et le designer de poursuivre : «En gros, je travaille à partir de silhouettes. Si vous ne commencez pas avec une idée approximative des deux formes, il ne sera pas facile de créer un mode pour lequel vous aurez du ressenti. Pour faire simple, cela aide à équilibrer la conception. Ensuite, nous avons des articulations standard que nous aimons avoir, comme la tête, les biceps, les épaules, les genoux, etc., avec lesquelles nous commençons en quelque sorte et voyons comment les amplitudes de mouvements peuvent faciliter la conversion entre les modes robot et alternatif».

Nous devons toujours tenir compte de l'échelle et du prix. Evan Brooks, designer des Transformers pour Hasbro Pulse

«À partir de là, il s’agit d’ajouter et de soustraire. Lorsque nous partons de zéro, nous devons toujours tenir compte de l'échelle et du prix, car ils dictent le nombre de pièces, la quantité de matériel et le nombre d'accessoires que nous pouvons inclure, ce qui affecte la conception. Une fois que nous avons toutes les pièces de base sans détails (nous appelons cela «modèle de bloc»), nous entrons et ajoutons des détails. Après avoir ajouté des détails, nous imprimons en 3D un modèle de test pour nous assurer que tout fonctionne correctement, puis procédons à de légères modifications», détaille Evan Brooks à CNEWS.

«Après cela, nous disposons les pièces pour les plans de moule afin de pouvoir choisir les couleurs dans lesquelles le plastique est tourné. Ajoutez un peu de peinture et vous avez votre figurine !», s'enthousiasme-t-il.

© Hasbro

Et si le processus décrit est suivi depuis plusieurs années maintenant, il est intéressant de voir que les designers ont dû plancher sur des formes bien plus complexes au fil des décennies. L'an 1990 marqua une première rupture, lorsque la première génération de robots ou «G1» passa la main. Avec en point d'orgue, la diffusion d'une série animée à travers le monde, des comics, des jeux vidéo, mais surtout un superbe long-métrage animé, sobrement intitulé, Transformers : The Movie (1986).

Film qui marqua toute une génération d'enfants qui assistèrent impuissant à la mort d'Optimus Prime. Une œuvre culte pour les fans de la franchise, qui souhaitait se renouveler avec une nouvelle série de robots. Les années 1990 marquèrent l'apparition des Maximals. Exit les robots à partir de véhicules et d'objets du quotidien dont les formes étaient plus géométriques, bienvenue à toute une famile de robots inspirés du vivant.

En témoigne le récent film, Transformers : Rise of the Beasts, qui ressuscite cette gamme des années 1990. Gorille, aigle, guépard... sont ici les nouveaux héros dont la conception comporte ses «propres défis», selon Evan Brooks. «Les formes étant plus organiques, cela signifie qu'il y a moins de coques en blocs pour cacher les pièces du robot à l'intérieur, mais certains points d'articulation des animaux peuvent servir d'articulation aux modes du robot. C’est toujours une question d’équilibre et juste un défi différent entre les formes de véhicules», souligne-t-il.

Mais cette décennie cache un détail qui a été crucial dans la conception des robots. «Pour les jouets Transformers ce fut une période intéressante avec la G2 - Beastwars et l'introduction de l'articulation à rotule», se souvient Evan Brooks. «Il s’agit désormais d’une forme quelque peu standard d’articulation de jouet que nous incluons aujourd’hui dans de nombreuses figurines, car elle vous permet une très large amplitude de mouvement. Je dirais que toutes les figurines modernes rendent hommage et respectent ces figurines des années 1990».

Pour 2024, les équipes d'Hasbro et de Takara Tomy devraient marquer l'année au fer rouge sur leurs machines. Les 40 ans officiels de la franchise doivent notamment mettre en avant un nouveau film animé en gestation depuis 2015. Un projet qui devrait atterrir dans les salles durant l'été 2024, et qui permettra de découvrir de nouvelles gammes de jouets qu'on imagine fédératrices entre les différentes générations de fans de la première heure et leurs enfants.