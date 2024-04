«La Chronique des Bridgerton» : Nicola Coughlan révèle une anecdote insolite sur les scènes de sexe de la série

L’actrice Nicola Coughlan, alias Penelope dans la série «La Chronique des Bridgerton», a fait une drôle de révélation sur l’une des scènes intimes de la saison 3, confiant qu'elle et l'acteur Luke Newton avaient endommagé le décor.

De la casse. Alors que la saison 3 de «La Chronique des Bridgerton», diffusée dès la mi-mai, se concentrera sur la romance entre Penelope Featherington et Colin Bridgerton, l’actrice Nicola Coughlan a confié une drôle d’anecdote, relayée par le magazine People, expliquant que l’une des scènes de sexe tournées pour la série avait eu raison du décor.

Lors de son passage en Australie, l'actrice a ainsi confirmé, au micro de 7News Australia, la rumeur selon laquelle les deux acteurs avaient cassé un meuble pendant le tournage d'une scène de sexe. Interrogée à ce propos, Nicola Coughlan a répondu par l’affirmative, lançant «oui, bon sang, nous l'avons fait». «Vous savez j’étais terrifiée avant le lancement de la saison. Luke (Newton) et moi avons fait un tel voyage ensemble, on a une telle relation, il est tellement un bon ami, on a pu beaucoup parler de ces scènes et en rire», a-t-elle précisé.

Comme dans la saison 1, centrée sur le couple de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et le duc Simon Basset (Regé-Jean Page), puis la saison 2 consacré à la relation entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et Kate Sharma (Simone Ashkey), le nouveau duo «consommera» en effet son amour à l’écran.

Luke Newton espère que la scène sera dans le montage final

De son côté, Luke Newton est également revenu sur ces scènes, expliquant que les deux acteurs, qui se connaissent bien, ont «travaillé sur ce qui était le mieux pour eux», en bénéficiant notamment d’un coordinateur d’intimité. «On a la chance de connaître parfaitement nos personnages et donc de savoir comment ils se comporteraient dans de telles situations», a-t-il raconté.

«C'était comme un espace vraiment sûr. Oui il y a eu des moments où nous avons pu explorer la scène et l'essayer de différentes manières et cela a fini par casser un meuble. Et nous avons ri», a aussi confirmé l’acteur. Et de conclure : «peut-être que ce sera dans le montage final parce que je pense que ça ressemble bien à Colin et Pen».

Verdict dans les mois à venir. Déclinée en huit épisodes, la très attendue troisième saison sera diffusée en deux parties, à partir du 16 mai, puis du 13 juin, sur Netflix.