Billie Eilish : la chanteuse annonce une tournée mondiale, avec deux dates à Paris

Billie Eilish a annoncé une tournée mondiale, qui débutera en septembre prochain au Cadana. La chanteuse sera de passage à Paris les 10 et 11 juin 2025, à l’Accor Arena.

Une nouvelle qui ravira les fans. À quelques semaines de la sortie de son troisième album intitulé «HIT ME HARD AND SOFT», prévu pour le 17 mai, Billie Eilish a dévoilé une tournée mondiale de 81 concerts, comprenant deux dates à l’Accor Arena de Paris, les 10 et 11 juin 2025.

Le marathon du «HIT ME HARD AND SOFT : The Tour» débutera le 29 septembre au Canada, et emmènera la chanteuse à travers les États-Unis d'octobre à décembre. Après une pause pour les fêtes, Billie Eilish sera en Australie en février et mars, puis se rendra en Europe, d'avril à juillet 2025.

Pour les billets, une prévente s'est déroulée le mardi 30 avril pour tous les fans qui ont précommandé l’album. Une autre prévente aura lieu le 2 mai à midi, tandis que la mise en vente générale sera le 3 mai à 10h, sur le site Web de l'artiste.

L'interprète de «Bad Guy», une fervente défenseure du développement durable, a affirmé que sa prochaine tournée serait la plus respectueuse de l'environnement à ce jour, en poursuivant notamment sa collaboration de longue date avec «Reverb», organisation environnementale à but non lucratif qui vise à éduquer et à engager les musiciens et leurs fans à promouvoir la durabilité environnementale.

Huit variantes de vinyles pour le prochain album

Lors de la prochaine tournée, les efforts seront mis sur la réduction de la pollution par les gaz à effet de serre, la diminution des déchets plastiques à usage unique, le soutien à l'action climatique et l'actualisation de l'offre des concessions, afin de promouvoir les options alimentaires à base de plantes.

Pour l'album à venir, elle sortira une limite de huit variantes de vinyles sur son site web ainsi que chez tous les principaux détaillants, toutes produites avec «les pratiques les plus durables qui soient». La variante noire standard est fabriquée à partir de vinyle noir 100 % recyclé, et les sept autres vinyles colorés seront fabriqués à partir d'ECO-MIX ou de BioVinyl.

Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell ont gagné cette année leur deuxième Oscar de la meilleure chanson originale pour la chanson «What Was I Made For ?» dans «Barbie». Leur précédente victoire avait été remportée pour le titre «No Time to Die», sorti en 2020, pour le 25e film de la saga «James Bond».

À 22 ans, elle est la personne la plus jeune à avoir gagné deux Oscars.