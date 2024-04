Billie Eilish : «ma sécurité a été compromise à plusieurs reprises»

Billie Eilish craint pour sa sécurité. La pop star a déclaré à «Rolling Stone» qu'elle en était arrivée au point où «elle ne peut même plus être (tranquille) dans sa propre maison».

Dans une interview avec Rolling Stone publiée le mercredi 24 avril, Billie Eilish explique que sa vie publique a un retentissement délétère sur sa vie privée et même sa sécurité. L’interprète d'«Everything I wanted» se sent menacée par les fans trop zélés.

Anxieuse, Billie Eilish s’est entourée de gardes et d’un chien très protecteur. «Ce n'est pas parce qu'il est anxieux qu'il ne peut pas vous arracher le visage si vous venez chez moi», a ainsi déclaré la star de 22 ans, à propos de son pit-bull gris nommé Shark - qui prend actuellement des médicaments anti-anxiété comme la trazodone et Reconcile pour chiens.

Un moyen imparable pour décompresser

La jeune femme regrette vraiment que sa notoriété s’accompagne d’un sentiment d’insécurité permanent. «Ce n'est certainement pas dans la description de poste», a-t-elle déclaré au magazine. «Des choses vraiment effrayantes se sont produites dans ma vie personnelle et ma sécurité a été compromise à plusieurs reprises (...) C'est quelque chose avec laquelle je dois vivre. Mais je ne sais pas, ça m'a vraiment rendue nerveuse par rapport à ma vie, de ne même pas pourvoir être (tranquille) dans ma propre maison.»

Son seul refuge pour décompresser : le sexe, dit-elle sans fard. «Vous m'avez demandé ce que je faisais pour décompresser ? Cela peut vraiment, vraiment vous sauver parfois, il suffit de le dire. Je ne peux pas le recommander davantage, à dire vrai», a-t-elle confié, très à l’aise avec le sujet.

«C'est littéralement mon sujet préféré. Mon expérience en tant que femme est que c'est vu d'une manière tellement étrange. Les gens sont tellement mal à l'aise d'en parler et sont bizarres quand les femmes sont très à l'aise dans leur sexualité et communicatives. Je pense que c'est un sujet très mal vu, et je pense qu’il faudrait que cela change.»