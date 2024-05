«Stranger Things : The First Shadow» : la nouvelle vidéo de la pièce de théâtre adaptée de la série en dit plus sur un personnage-clé

La nouvelle vidéo promotionnelle pour la pièce de théâtre «Stranger Things : The First Shadow», prequel de «Stranger Things», en dévoile un peu plus un personnage-clé de la série, à tous ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir se rendre à Londres pour la voir.

Lancée il y a cinq mois et jouée jusqu’au 16 janvier 2025 dans le West End (avant un possible transfert à Broadway), «Stranger Things : The First Shadow» a dévoilé une nouvelle bande-annonce très alléchante qui lève un peu plus le voile sur un des personnages phare de la série de «Stranger Things» dont elle est le prequel.

La pièce se penche particulièrement sur un personnage déjà bien connu des fans de la série culte puisqu’il s’agit d'Henry Creel, dont ils attendent avec impatience la confrontation avec Eleven dans la cinquième et dernière saison…

«Ce n'est pas vrai. Je suis normal», déclare à plusieurs reprises Creel, le garçon aux dons de télékinésie dans la nouvelle bande-annonce du show dévoilée ce 22 mai, et qui promet de dévoiler comment il est devenu numéro un, alias «001», la version plus jeune du personnage de Jamie Campbell Bower, qui évolue vers le méchant de la saison quatre, Vecna, dans la série Netflix.

His name is Henry Creel… and this theatrical experience is not normal.





Secure your tickets today to see Stranger Things: The First Shadow live on stage at the Phoenix Theatre, London. pic.twitter.com/9yYiqGOttV — Stranger Things On Stage (@STOnStage) May 22, 2024

Les nouvelles images montrent également que le metteur en scène Stephen Daldry, adoubé par les créateurs de la série originale, les frères Duffer - qui ont co-écrit et produisent le show - n’a pas été avare en effets spéciaux pour son show «cinématographique et sanglant», comme s’en était vanté leur concepteur Jamie Harrison.

Pour mémoire, l'action de la pièce commence en 1959 et met en scène le jeune Jim Hopper (futur chef de la police) et le terrifiant Henry Creel, au moment où lui et sa famille avaient emmenagé à Hawkins : «une ville ordinaire avec des soucis ordinaires, comme la décrit le pitch de la pièce. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et quitter la ville. Lorsque Henry Creel, un nouvel étudiant, arrive, sa famille découvre qu'un nouveau départ n'est pas si facile... et que les ombres du passé ont une très longue portée.»

Cette pièce, «c’est l'origine de Stranger Things», avait expliqué Patrick Vaill, qui incarne une version plus jeune du Dr Brenner dans «The First Shadow». «C'est l'origine du Monde à l'Envers», avait-il confié.