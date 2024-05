Taylor Swift : un documentaire sur son conflit avec son ancien producteur Scooter Braun sera diffusé en juin au Royaume-Uni

Un documentaire de deux heures portant sur le conflit entre Taylor Swift et Scooter Braun sera diffusé en juin au Royaume-uni.

Toute la vérité révélée ? La querelle de longue date entre Taylor Swift et son ancien producteur Scooter Braun sera le prochain sujet de la série documentaire «VS», diffusée en juin au Royaume-Uni, a rapporté Variety.

Intitulé provisoirement «Taylor Swift vs Scooter Braun : Bad Blood», ce documentaire en deux parties est le dernier opus de la franchise de Warner Bros. Discovery UK, comprenant «Johnny vs Amber», «Kim vs Kanye : Le Divorce», et «Vardy vs Rooney : Le procès Wagatha», un différend qui a abouti à une affaire de diffamation en 2022 devant la Haute Cour d'Angleterre.

Le film documentaire explorera notamment le litige dû à la vente des droits des six premiers albums de Taylor Swift pour 300 millions de dollars à un fonds d'investissement. La célèbre chanteuse pop a déclaré que la vente s'était faite sans son consentement et qu'elle avait été empêchée d'acheter ses enregistrements originaux.

De son côté, le producteur a prétendu que Taylor Swift avait refusé de négocier et qu'elle avait plutôt choisi de mobiliser sa fan base contre lui en déclenchant une querelle publique.

Des réenregistrements qui ont battu des records

Des experts juridiques, des journalistes et des proches des deux concernés interviendront pour éclairer les aspects complexes de la propriété musicale, les tendances des genres dans l'industrie musicale et l'impact des fans.

«Le conflit entre Taylor Swift et Scooter Braun concernant la propriété de sa musique a explosé au grand jour, faisant passer le droit des contrats de la salle du conseil d'administration aux médias sociaux et à l'intérêt public», a déclaré Charlotte Reid, vice-présidente chargée du commissionnement, des réseaux et de la diffusion en continu chez WBD U.K. & Ireland.

«Il s'agit d'une histoire très médiatisée et très intéressante qui a ouvert un débat sur le fandom et a fait la Une des journaux, une histoire qui trouvera un écho chez nos téléspectateurs qui sont très engagés dans des documentaires accessibles comme "vs"», a-t-elle ajouté.

Taylor Swift a réenregistré chacun de ses albums sous le titre de «Versions de Taylor» pour reprendre le contrôle de sa musique, battant au passage de nombreux records musicaux.