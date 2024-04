Taylor Swift «soufflée» par le succès phénoménal de son nouvel album

L'album «The Tortured Poets Department» de Taylor Swift s'est écoulé à plus de 2,6 millions d'exemplaires en une seule semaine. Un succès qui épate la star de tous les records.

Sans surprise, Taylor Swift est numéro 1 des ventes. Son nouvel album «The Tortured Poets Department» est même déjà le disque le plus vendu de 2024. Il a fait ses débuts avec un total de 2,61 millions d'unités vendues au cours de la première semaine. Il se classe ainsi en deuxième position du record établi par l'album «25» d'Adele écoulé à 3 millions d'exemplaires une semaine après sa sortie, en novembre 2015.

Les ventes d'albums traditionnels (c'est-à-dire achats d'albums en téléchargement numérique, ou CD, et vinyles) représentent 1,914 million, les ventes de vinyles représentant à elles seules 859.000 unités. Les 31 chansons de l'édition de luxe de l'album ont à ce jour généré 891,34 millions de streams officiels à la demande.

«Je suis épatée. Je suis complètement stupéfaite par l’amour que vous avez montré à cet album. 2,6 millions ÊTES-VOUS VRAIMENT SÉRIEUX ?? Merci d'avoir écouté, diffusé et accueilli les poètes torturés dans votre vie. Je me sens complètement dépassée. J'étais déjà tellement excitée de retourner en tournée mais avec vous faisant CECI ?? Le 9 mai ne peut pas arriver assez tôt», a réagi ce week-end la star sur les réseaux sociaux.

Taylor Swift va en effet reprendre sa tournée «Eras» le mois prochain, avec le premier concert à Paris le 9 mai.

