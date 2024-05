Eurovision 2024 : voici les 26 pays qualifiés pour la finale

On connaît les pays qualifiés pour la grande finale de l’Eurovision, qui aura lieu ce samedi dans la ville suédoise de Malmö.

Ils étaient 37, ils ne sont plus que 26. A l’issue des deux demi-finales de l’Eurovision, qui se sont tenues ce mardi et ce jeudi, vingt pays ont obtenu leur ticket pour la grande finale, qui se tiendra ce samedi à Malmö, en Suède.

Les pays qui se sont qualifiés lors de la première demi-finale sont : la Serbie, le Portugal, la Slovénie, l’Ukraine, la Lituanie, la Finlande, Chypre, l’Irlande, le Luxembourg et la Croatie, le grand favori des bookmakers avec le titre «Rim Tim Tagi Dim», de Baby Lasagna.

le «Big Five» et la Suède aussi

Ce jeudi soir, dix autres pays ont décroché une place : la Lettonie, l’Autriche, les Pays-Bas, la Norvège, Israël, la Grèce, l’Estonie, la Suisse, la Géorgie et l’Arménie. En plus de ces vingt pays, six autres ont été qualifiés d’office.

Il s’agit de la Suède, vainqueur l’an passé avec le titre «Tatoo» de Loreen, et les membres du «Big Five», c’est-à-dire l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la France, qui constituent les principaux contributeurs financiers du célèbre concours européen de la chanson.