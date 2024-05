Taylor Swift : la chanteuse a incorporé une tendre référence à Travis Kelce dans son spectacle parisien

Les fans de Taylor Swift ont été nombreux à identifier la référence de la chanteuse à son compagnon, Travis Kelce, lors du premier de ses quatre concerts prévus à Paris avec l’incorporation du «swag surf», une danse réalisée par les supporters de l’équipe des Chiefs de Kansas City.

Loin des yeux, mais jamais loin de son cœur. Alors qu’elle vient d’arriver sur Paris pour une série de quatre concerts, Taylor Swift a profité de sa première performance pour y incorporer un tendre clin d’œil à son petit ami, la star du football américain Travis Kelce. Ainsi, plusieurs «Swifties» - surnom des fans de la chanteuse – ont souligné qu’un des mouvements réalisées sur scène ressemblait étrangement au «swag surf» (en référence à la chanson «Swag Surfin’» de Fast Life Yungstaz), le nom de la danse des supporters de l’équipe des Chiefs de Kansas City pendant les playoffs de la NFL l’hiver dernier.

WAS SHE SWAG SURFING DURING SO HIGH SCHOOL??? #ParisTStheErasTour pic.twitter.com/YB6mTSqOBL — © tortured poets! (@MindofRollins) May 9, 2024

Ce mouvement n’est pas anodin, puisque Taylor Swift avait été filmée en train de danser avec les supporters dans les tribunes de l’Arrowhead Stadium, en février dernier, lors de leur victoire face aux Dolphins de Miami. Mieux encore, la chanteuse a également demandé à son danseur Kameron Saunders, dont le frère Khalen Saunders joue dans l’équipe des Chiefs de Kansas City, de reproduire la célébration de Travis Kelce quand celui-ci inscrit un touchdown sur scène pendant le morceau «So High School». «Tu sais ce que tu veux, et mec, tu l’as eu», chante-t-elle au même moment.

La relation entre Taylor Swift et Travis Kelce a commencé à captiver l’attention des médias en septembre dernier, au moment où ils faisaient leur première apparition publique lors d’un match des Chiefs de Kansas City. Le footballeur et son équipe ont terminé la saison en remportant le championnat, Taylor Swift étant présente au moment où son compagnon soulevait le trophée de la victoire. Et voilà que cet épisode de leur histoire commune se retrouve sur la scène de sa tournée mondiale.