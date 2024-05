«Dune : Deuxième Partie» : le film à succès sera disponible sur Max dès le 21 mai

Véritable succès au cinéma, «Dune : Deuxième Partie» sera diffusé exclusivement sur Max à partir du 21 mai 2024.

Une bonne nouvelle pour les casaniers. Le film «Dune : Deuxième Partie», réalisé par Denis Villeneuve, sera disponible sur la plate-forme de streaming Max dès le mardi 21 mai, après avoir initialement été diffusé en salles le 1er mars.

The visions are clear now.





Dune: Part Two begins streaming May 21 exclusively on Max. #DuneMovie #MaxGetsMovies pic.twitter.com/VSSsUjjPsZ

— Max (@StreamOnMax) May 14, 2024