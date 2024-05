Spacey Unmasked : le documentaire choc qui donne la parole aux victimes de Kevin Spacey

Le documentaire «Spacey Unmasked», accessible sur la plate-forme de streaming MAX, donne la parole à plusieurs hommes affirmant avoir été victimes d’agressions sexuelles de la part de Kevin Spacey. Son frère, Randy, donne également un témoignage bouleversant.

Une parole libérée. Diffusé sur la chaîne Investigation Discovery ce lundi 13 mai, avant d’être mis en ligne sur la plate-forme de streaming MAX dans la foulée, le documentaire «Spacey Unmasked» donne la parole à dix hommes ayant croisé la route de l’acteur Kevin Spacey depuis 1981. Tous dépeignent des attitudes et un mode opératoire similaires utilisés par le comédien pour tenter d’obtenir – parfois avec succès – des faveurs sexuelles.

Des cas d’agressions et de harcèlement qui ont poussé de nombreuses victimes à porter plainte contre lui récemment, et pour lesquels il a été reconnu non-coupable lors de différents procès, notamment à New York en 2022 et à Londres en juillet 2023. Si l’acteur de 64 ans a toujours nié les accusations le visant, ce documentaire – auquel participe son frère aîné, Randy – n’hésite pas à mettre en relief un comportement plus que problématique de sa part.

Une enfance traumatisante

Le témoignage le plus essentiel de «Spacey Unmasked» vient de son frère, Randy, qui détaille l’enfance difficile qu’ils ont vécu auprès d’un père «en colère» et «haineux». Ce dernier exposait des drapeaux nazis dans la maison, ainsi que des objets à la gloire du Troisième Reich, et avait l’habitude de battre Randy avec une cravache. C’est à l’âge de 13 ans que l’aîné aurait été sodomisé pour la première fois par son père. Des sévices sexuels qui auraient duré plusieurs années.

Selon Randy, Kevin n’aurait pas été battu ou violé par leur père. Mais il est toutefois persuadé que son jeune frère a été profondément traumatisé par leur enfance au sein «de cette étrange famille que nous avions», et qu’il a choisi de se tourner vers la comédie afin d’échapper à ses origines.

Une notoriété toxique

Parmi les témoignages, celui de Daniel se révèle être particulièrement troublant. Celui-ci était âgé de 23 ans au moment où il a hérité d’un rôle de figuration dans la série «House of Cards», diffusée sur Netflix, et dans laquelle Kevin Spacey tenait le premier rôle. Le jeune homme était impressionné de travailler avec un acteur aussi réputé, et s’est senti en confiance quand celui-ci a commencé à plaisanter avec lui pendant le tournage.

Mais après une scène, alors qu’il quittait le plateau ensemble, Daniel affirme avoir «senti quelque chose me chatouiller jusqu’à l’entre-jambe». C’est alors qu’il aurait vu le doigt du comédien posé sur son pénis. «C’était sexuel», lance-t-il. Le jeune homme avoue avoir été sidéré d’être touché de la sorte par Kevin Spacey, qu’il décrit alors comme un «monstre sans âme». Il explique également n’avoir jamais osé en parler car il était persuadé que personne ne le prendrait au sérieux.

D’autres témoignages éloquents

Que ce soit Andy, Scott, ou encore Travis, les dix hommes qui ont accepté de témoigner à visage découvert dans «Spacey Unmasked», décrivent le comédien comme un prédateur qui n’hésite pas à se servir de sa notoriété pour tenter d’arriver à ses fins. Ils font également état d’un comportement déviant, promettant parfois aux victimes de lancer leur carrière dans le show-business afin d’obtenir satisfaction, avant de les ignorer.

Kevin Spacey pourrait prochainement se retrouver au cœur d’un nouveau procès à Londres, au civil cette fois, pour des accusations d’agression sexuelle lancées en 2022 par un homme. Le 5 mai dernier, en amont de la diffusion du documentaire, le comédien de 64 ans avait reconnu dans une vidéo diffusée sur Internet avoir eu des relations sexuelles avec des hommes «qui pensaient faire avancer leur carrière en ayant une relation» avec lui, mais assure n'avoir «jamais dit à quelqu'un que je l'aiderai dans sa carrière en échange de faveurs sexuelles».