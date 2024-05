Laury Thilleman confie avoir fait un burn-out l'année de ses 30 ans

L’animatrice et ex-Miss France Laury Thilleman a confié avoir fait un burn-out, et vécu «un véritable chaos émotionnel, mental et physique».

Une épreuve difficile. Dans une interview accordée à Lou Media, Laury Thilleman est revenue sur le burn-out dont elle a été victime l’année de ses 30 ans. L'ex-Miss France 2011, devenue animatrice, auteure mais aussi créatrice d’un podcast et d'une marque de vêtements, a ainsi mis des mots sur ce qu’elle a traversé, après une dizaine d’années à vivre à 200 à l’heure.

«Je me croyais invincible, que tout pouvait me passer dessus et en fait, je me suis pris un trois tonnes», a expliqué la jeune femme aujourd’hui âgée de 32 ans.

Parler de la santé mentale

«Pendant dix ans, j'ai été prise dans un tourbillon de sollicitations, et je crois qu'au fond, je ne me suis pas vraiment écoutée. A 30 ans, ça n'a pas loupé, mon corps a flanché, ma tête a flanché, mon cœur m'a dit stop. J'ai vécu un véritable chaos émotionnel, mental et physique», poursuit-elle, avant de décrire ce phénomène comme «une boule noire qui était au fond de moi et qui a jailli sans même que je ne l'ai vue arriver».

Un phénomène amplifié par la pression sociale pour s'accomplir personnellement, professionnellement, évoquant également les injonctions liées à la maternité, mais aussi la pression des réseaux qui l’a conduite d'abord à un «burn-out digital avant de faire un vrai burn-out». «Et à un moment donné, j'ai tout stoppé. J'ai fermé les vannes», poursuit-elle, soulignant «l'importance de prendre soin de soi, de sa santé mentale».

Interrogée sur ce qui l'a aidée à sortir de cet état de burn-out, elle a expliqué être partie à Bali pour surfer, sa passion, avant qu’une fracture du genou ne la contraigne à mettre tous ses projets sur pause durant quatre mois et à retourner chez ses parents.

«Cette blessure, revivre au ralenti, j’ai réappris à appliquer tout ce que je savais déjà : m’amener le bon carburant, me coucher à heure fixe, éteindre ton téléphone la nuit. Tous ces petits détails ont fait que je me suis guérie. Au fur et à mesure que je réapprenais à marcher, j’ai réappris à m’aimer», conclut Laury Thilleman, ravie d'avoir dorénavant repris son podcast «Comment tu fais ?».

Elle n'est pas la seule personnalité à avoir évoqué publiquement son burn-out, phénomène qui touche de plus en plus de gens. L'année dernière, le youtubeur McFly avait lui aussi confié être passé par là.