«Ça pouvait aller jusqu’à 50.000 euros par mois» : Bruno Roblès se confie sur son mirobolant salaire à TF1

Invité de l’émission «Chez Jordan» sur C8 ce jeudi 23 mai, Bruno Roblès est revenu sur l'énorme salaire qu’il a touché lorsqu’il travaillait sur TF1.

Une très belle situation. Interrogé par Jordan de Luxe sur C8, ce jeudi 23 mai, sur le salaire le plus élevé qu'il ait touché durant sa carrière, l’animateur de radio et de télévision Bruno Roblès a dévoilé combien il gagnait lorsqu’il travaillait sur TF1.

Et c’est une sacrée somme, que Bruno Roblès a évoqué sur le plateau de «Chez Jordan». Plongé dans ses souvenirs, Bruno Roblès a mis quelques temps à se remémorer le montant, expliquant d’abord que son salaire lui «avait permis d’acheter une maison», avant d'être relancé par Jordan de Luxe et de poursuivre : «Ça pouvait aller jusqu’à 50.000 euros par mois».

Une somme d’argent qu’il a gagné à l’époque de l'émission «Incroyable mais vrai», explique-t-il, programme qu'il a animé durant cinq ans dans les années 2000, précisant qu’il s’agissait là de son salaire le plus haut.

Un salaire divisé par 10

Pas de quoi lui faire perdre la tête. Réaliste, il a alors raconté avoir investi dans la pierre et mis ses enfants à l’abris, «parce qu’on sait que ça va s’arrêter». «Ça n'a pas duré non plus longtemps. Il ne faut pas exagérer», tempère l'animateur, qui anime aujoud'hui la matinale de Rire et Chansons.

«Aujourd’hui, j’ai perdu du pouvoir d’achat», a ainsi raconté Bruno Roblès. Questionné sur son salaire actuel estimé par Jordan de Luxe à 10.000 euros par mois, Bruno Roblès a expliqué gagner moins, évaluant son salaire à environ 5.000 euros.

Des revenus fixes qui conviennent à Bruno Roblès, ce dernier préférant être challengé sur les audiences et «bénéficier de primes d'audience».