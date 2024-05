Will Smith : sa femme et ses trois enfants réunis pour la première du film Bad Boys 4

Alors que Will Smith retrouve Martin Lawrence pour un quatrième volet de «Bad Boys», l'acteur a foulé le tapis rouge entouré de tout son clan lors de la première du film à Los Angeles, jeudi 30 mai.

Une réunion familiale. Will Smith a assisté hier à Los Angeles, à la première de «Bad Boys : Ride or Die», en très bonne compagnie. C'est accompagné de ses trois enfants - sa fille Willow, 23 ans, et ses deux fils Trey, 31 ans, et Jaden, 25 ans - ainsi que son épouse Jada Pinkett Smith, et sa belle-mère Adrienne Banfield-Norris, qu'il a foulé le tapis rouge et posé pour une photo de famille.

Un clan qui affiche un visage uni, moins d'un an après la prise de parole de Jada Pinkett Smith, qui en octobre dernier à l'occasion de la sortie de ses mémoires avait révélé que son couple vivait séparément depuis sept ans, tout en restant marié. Alors que la nouvelle avait secoué la planète people, Jada Pinkett Smith avait toutefois affirmé la semaine suivante continuer de «travailler à la guérison de son couple».

De quoi être tout naturellement présente hier au côté de son époux, qui reprend son rôle de célèbre flic de Miami dans le quatrième volet de la franchise «Bad Boys», avec son acolyte de toujours Martin Lawrence.

Attendu dans les salles mercredi 5 juin, «Bad Boys : Ride or Die» réunit à nouveau les deux acteurs, quatre ans après «Bad Boys for Life». Le film avait généré plus de 400 millions de dollars au box-office mondial, soit la meilleure performance de la franchise.

Dans ce nouvel opus, les meilleurs flics de Miami découverts en 1995, avant de reprendre du service en 2003 et 2020, vont cette fois devenir les hommes les plus recherchés d'Amérique.