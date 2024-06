Rupert Murdoch s'est marié pour la cinquième fois à 93 ans

A 93 ans, le magnat des médias Rupert Murdoch s’est marié ce week-end pour la cinquième fois.

Un nouveau mariage. A 93 ans, Rupert Murdoch, magnat des médias a passé la bague au doigt de son compagne Elena Zhukova, biologiste moléculaire à la retraite de 67 ans, a révélé le Sun dimanche 2 juin.

Le couple qui s’était fiancé en mars dernier a célébré son union en Californie dans la propriété du milliardaire. Il s’agit du cinquième mariage de l’homme d’affaires américain, qui en novembre dernier a passé la main à son fils Lachlan à la tête des groupes News Corp et Fox Corporation, qui détiennent notamment Fox News, The Wall Street Journal mais aussi le Sun.

#RupertMurdoch set wedding bells ringing once again -- getting hitched for the fifth time at 93 years young.





See more https://t.co/BsKFX16jjI pic.twitter.com/yXnadISBXm

— TMZ (@TMZ) June 3, 2024