Rupert Murdoch : le milliardaire retrouve l’amour et se fiance pour une sixième fois à 92 ans

Le magnat des médias Rupert Murdoch s'est fiancé pour la sixième fois à 92 ans, selon les médias américains jeudi. Le milliardaire australien naturalisé américain va épouser Elena Joukova, une biologiste moléculaire à la retraite d'origine russe, de 25 ans de moins que lui.

À 67 ans, elle est également la mère de Daria Joukova, philanthrope et collectionneuse d'art, ancienne épouse de l'oligarque russe Roman Abramovitch.

Vers un mariage en juin ?

Selon le New York Times, le couple a commencé à se fréquenter l'été dernier et projette de se marier en juin dans la propriété californienne du milliardaire.

Rupert Murdoch, qui a six enfants, fut d'abord marié de 1956 à 1967 à Patricia Booker, une hôtesse de l'air australienne, puis pendant plus de 30 ans à une journaliste britannique, Anna Torv. Il épouse ensuite une femme d'affaires d'origine chinoise, diplômée de l'université Yale, Wendi Deng, jusqu'à leur divorce à New York en 2013.

À la suite de son divorce avec la mannequin Jerry Hall, à l'été 2022, le milliardaire se fiance pour la cinquième fois, avec Ann Lesley Smith au printemps 2023. Ils rompent moins d'un mois plus tard.

En novembre 2023, le magnat quitte les présidences de Fox Corporation, maison mère de la chaîne préférée des conservateurs américains Fox News, et de News Corp, et décide de passer le relais à son fils Lachlan.