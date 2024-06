The Acolyte : pourquoi les maîtres Sith sont-ils absents de la nouvelle série Star Wars ?

Les pires ennemis des Jedis, les Sith, n’apparaissent pas dans les deux premiers épisodes de «The Acolyte», la nouvelle série Star Wars se déroulant pendant la période de la Haute République. Mais ces derniers n’ont pas disparu pour autant. Explications.

Une absence remarquable. La série «The Acolyte», qui vient d’être lancée sur Disney+, se déroule pendant une période méconnue du grand public, la Haute République, qui se situe à peu près 100 ans avant la Menace Fantôme. À cette période, les Jedis règnent en maître sur le reste de la galaxie, et leurs ennemiss juré, les Sith, ne semblent n’être plus qu’un lointain souvenir.

Mais le conflit entre la lumière et l’obscurité ne connaît pas de fin dans l'univers de Star Wars. Et le nom de la série, «The Acolyte», laisse entendre qu’une réémergence se prépare au moment où l’action se déroule. Plusieurs guerres ont opposé les Sith à l’Ordre Jedi, les premiers se trouvant régulièrement affaiblis en raison des luttes internes pour s’emparer du pouvoir. Leur défaite lors de la Grande Guerre a laissé croire à la totale disparition des Sith. Dark Bane, un Seigneur Noir très puissant, a toutefois réussi à survivre.

Dans un souci de préserver l’Ordre Sith, avec l’espoir de le voir un jour s’élever à nouveau, Dark Bane a instauré la Règle des Deux, une doctrine selon laquelle il ne pouvait désormais y avoir qu’un maître et apprenti à la fois, le premier incarnant le côté obscur, et le second, qui en convoite la maîtrise, se retrouvant contraint de terrasser le mentor dont il a suivi l’apprentissage pour prendre sa place. Cela a notamment permis à l’Ordre Sith de limiter les conflits internes, mais aussi de s’assurer que la nouvelle génération serait supérieure à l’ancienne.

Corrompre la République

Dark Bane a également mis en place un vaste plan visant à corrompre la République de l’intérieur, afin de conquérir la galaxie, avec l’objectif ultime de détruire l’Ordre Jedi. Les Jedis ont bien fini par avoir la confirmation que Dark Bane avait survécu à la destruction de l’Ordre Sith, et ont eu vent de sa volonté de se venger. Mais, incapables d’identifier son apprenti, ils ont fini par se détourner de la menace qu’il représentait. Pendant les centaines d’années qui ont suivi, les Sith sont restés tapis dans l’ombre, se renforçant inexorablement au fil du temps, jusqu’à ce que Dark Sidious ne finisse par mettre en œuvre la vision de Dark Bane un millénaire plus tard.

La série «The Acolyte» se déroule à une période où les Sith se tiennent à l’abri des regards, et cherchent à ne surtout pas éveiller les soupçons, depuis 900 ans. Toute la question est de savoir désormais comment cet acolyte – qui est lié aux Sith – va interagir avec les Jedis à l’écran, et la manière dont ceux-ci seront en mesure de comprendre, ou pas, ce qui se passe devant leurs yeux. Mais aussi, et surtout, à quel point les Sith sont passés maîtres dans l’art de la dissimulation.