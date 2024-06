«Beatles» : qui sont les quatre acteurs pressentis pour incarner le quatuor culte dans les biopics ?

Selon les rumeurs, le casting des quatre biopics de Sam Mendes sur les Beatles serait complet, mais le choix des acteurs divise déjà la toile.

Une première polémique... Prévus pour une sortie en 2027, les quatre films biographiques réalisés par le vidéaste oscarisé Sam Mendes sur les Beatles, chacun se concentrant sur un membre différent, auraient déjà trouvé les comédiens qui incarneront l’emblématique quatuor, a rapporté The Insider.

Évoquée depuis mai, la star de «Normal People», «Aftersun» et du prochain «Gladiator II», Paul Mescal, incarnerait la figure de proue Paul McCartney dans l'un des volets. L’acteur irlandais est très en vogue à Hollywood, et son charme enfantin semble correspondre parfaitement au jeune McCartney.

John Lennon serait interprété par l'acteur britannique Harris Dickinson, qui a récemment été à l'affiche de «Sans filtre» et «La griffe de fer». Cette étoile montante à surveiller de 27 ans est également présente dans le prochain film de Steve McQueen sur la Seconde Guerre mondiale, «Blitz», qui devrait être présenté au festival de Venise cette année.

Le compagnon irlandais de la chanteuse Sabrina Carpenter, Barry Keoghan, se mettrait dans la peau de Ringo Starr. En plein essor ces dernières années, il a notamment joué dans des films comme «Les Banshees d'Inisherin», «Saltburn» et «Bird», un long-métrage d'Andrea Arnold, qui a été présenté à Cannes.

Enfin, George Harrison serait interprété par Charlie Rowe, qui a déjà fait ses preuves dans le biopic d'Elton John, «Rocketman», où il interprétait l'éditeur de musique Ray Williams. Il a également été vu dans la série télévisée «Slow Horses».

À ce jour, aucune confirmation ou infirmation n'a eu lieu, mais il ne fait aucun doute que le casting de quatre des musiciens les plus emblématiques de l'histoire est une entreprise délicate.

Lors de l'émergence de ce casting non-officiel, les internautes l'ont vivement critiqué pour son manque de diversité sociale.

the Beatles biopic could have been a great opportunity to cast four young, working class british actors but alas we are stuck in the twitter school of casting.

— santana (@_tugofwar) June 5, 2024