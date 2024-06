«Iron Man» : Tom Cruise, Rob Lowe, Nicolas Cage... Voici les 8 acteurs qui auraient pu incarner le super-héros au cinéma

Avant que Robert Downey Jr. ne soit choisi pour jouer le rôle emblématique d'Iron Man dans le premier opus en 2008, suivi par une série de dix films appartenant à l'Univers Cinématographique Marvel, huit autres acteurs avaient été envisagés pour incarner le milliardaire Tony Stark sur grand écran.

Tom Cruise

L'une des plus grandes stars de cinéma des temps modernes a longtemps été associée à de nombreux projets, dont le premier volet d'«Iron Man.«Ils sont venus à moi à un moment donné. Vous savez, quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Et, vous savez, si je m'engage dans quelque chose, il faut que ce soit fait de manière que je sache que ce sera quelque chose de spécial. Et cela... alors que tout s'alignait, je n'ai pas eu l'impression que cela allait fonctionner», aurait déclaré la star aux journalistes en 2005.

En 2018, Tom Cruise a souligné qu'il n'était «pas proche» de décrocher le rôle. «J'adore Robert Downey Jr., et je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre jouer ce rôle, et je pense que c'est parfait pour lui», a-t-il expliqué.

Hugh Jackman

Déjà membre de l'univers Marvel en tant qu'emblématique Wolverine dans les films «X-Men», l'acteur aurait également été considéré pour le rôle de Tony Stark. Cependant, il n'a jamais confirmé ni infirmé ces rumeurs, laissant le mystère planer, tout en précisant qu'il serait partant pour un crossover «X Men - Avengers».

«En fait, je viens de demander l'autre jour, j'ai dit : "Je ne sais pas quelle est la situation juridique, mais pourquoi ces entreprises ne se réunissent-elles pas ? Pourquoi n'est-ce pas possible ?" Parce que personnellement, j'adorerais mélanger ça avec Robert Downey Jr. et Iron Man et lui botter le postérieur. Ce serait génial», a-t-il déclaré à Screen Rant.

C'est désormais chose faîte, mais au côté de Ryan Gosing dans «Deadpool & Wolverine», qui sortira en salles le 24 juillet prochain.

Timothy Olyphant

Qualifié comme «celui que tout le monde voulait», Timothy Olyphant a longtemps été en pole position pour incarner le playboy et philanthrope. Cependant, il aurait auditionné le même jour que Robert Downey Jr, qui ne lui a laissé aucune chance.

Jim Caviezel

Lors de la sélection des acteurs pour «Iron Man», le budget était un critère déterminant pour Marvel. Ainsi, des acteurs tels que Tom Cruise n'étaient guère envisagés. À ce moment-là, Jim Caviezel était largement considéré comme un favori potentiel.

Nicolas Cage

Malgré sa préférence pour DC Comics, son fils se prénommant Kal-El en référence à Superman, l'acteur a exprimé son intérêt pour le rôle dès 1997, lorsque le film était encore en développement. Toutefois, au moment du tournage, Nicolas Cage avait déjà signé pour jouer un autre personnage de Marvel, Ghost Rider.

Sam Rockwell

Sam Rockwell, qui a plus tard joué Justin Hammer dans «Iron Man 2», avait été envisagé pour jouer dans le film original par le réalisateur Jon Favreau. «Nous avons eu une conversation téléphonique à ce sujet, puis je n'ai plus eu de nouvelles et c'est tout», a précisé le futur lauréat d'un Oscar à MTV News en 2009.

Rob Lowe

Alors qu'il venait de terminer sa famille «The West Wing», qui a relancé sa carrière, le nom du comédien circulait avait été évoqué «plusieurs fois» lors de discussions. Cependant, la célébrité à la télévision était plus importante pour lui que le retour à un rôle principal sur grand écran.

Clive Owen

Clive Owen se serait vu proposé d'incarner Tony Stark mais aurait refusé, a révélé Kevin Feige, le patron de Marvel lors d'un discours à l'université de Californie du Sud. «La tâche n'a pas été facile, mais avec mon équipe, nos directeurs de casting et notre réalisateur, Jon Favreau, nous avons réduit notre liste, nous avons repéré la bonne personne et nous avons fait une offre à notre premier choix - un acteur qui remplissait toutes ces conditions et dont nous étions sûrs qu'il ferait un tabac. Et son nom, bien sûr, était Clive Owen. Il a refusé. Il n'était pas intéressé», a déclaré le PDG.

«Ne pas obtenir son premier choix pourrait bien être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Car vous savez ce qui est mieux que d'obtenir votre premier choix ? Obtenir le bon choix. Et dans notre cas, bien sûr, ce choix était Robert Downey Jr.», a conclu Kevin Feige.