Angelina Jolie : l'actrice est apparue aux Tony Awards en compagnie de sa fille, Vivienne

Angelina Jolie s'est rendue aux Tony Awards 2024, ce dimanche 16 juin, en compagnie de sa fille Vivienne, âgée de 15 ans, sur fond de conflit entre Brad Pitt et leur progéniture commune.

Un parti pris. En conflit avec son ex-mari Brad Pitt pour la garde de leurs six enfants et leur domaine viticole français, Château Miraval, Angelina Jolie était à la cérémonie des Tony Awards à New York avec sa fille Vivienne, ce dimanche 16 juin, jour de la fête des pères.

Vivienne Jolie y Angelina Jolie juntas y hermosas en la entrega 77th de los Tony Awards. #tonyawards pic.twitter.com/t0BrfVtDiY — Sala de Cine (@sala_de_cine) June 17, 2024

Le duo mère fille, aux tenues accordées, est monté sur scène aux côtés des acteurs et de l'équipe de «The Outsiders», pour célébrer la victoire de la production dans la catégorie finale de la soirée : Meilleure comédie musicale.

Avec ce prix, Angelina Jolie a reçu son premier Tony Awards en tant que productrice pour la comédie musicale qui a débuté à Broadway en mars, tandis que sa fille, qui a effacé son patronyme sur l'affiche de la pièce, a été récompensée en tant qu'assistante de production.

3e comédie musicale la plus nommée

De plus, la lauréate d'un Oscar est apparue sur scène pour introduire une prestation de la troupe «The Outsiders», qui a interprété le morceau «Tulsa '67».

Nommée pour douze Tony Awards, l'œuvre musicale a aussi décroché le prix de la meilleure réalisation d'une comédie musicale pour Dayna Taymor, de la meilleure conception sonore pour Cody Spencer, et de la meilleure conception d'éclairage pour Brian MacDevitt et Hana S. Kim.

«The Outsiders» est une adaptation du célèbre roman de SE Hinton, raconté du point de vue de Ponyboy Curtis, un adolescent de 14 ans vivant dans les années 1960 à Tulsa, Oklahoma, qui décrit le conflit entre deux gangs rivaux.