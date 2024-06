«C'était un moment pour en apprendre davantage sur Vivienne» : Angelina Jolie apparaît très proche de sa fille lors de la production de «The Outsiders»

Angelina Jolie a livré un rare aperçu de sa relation avec sa fille Vivienne, âgée de 15 ans, après leur collaboration pour la comédie musicale «The Outsiders», lauréate de 12 Tony Awards.

La famille d'abord. Lors d'une entrevue avec Deadline, aux côtés de Danya Taymor, la réalisatrice de «The Outsiders», Angelina Jolie a fait l'éloge de sa fille, Vivienne, avec laquelle elle a collaboré lors de la production de la comédie musicale de Broadway.

«Ma fille Vivienne adore le théâtre. Elle apprécie tout le théâtre, mais elle sait très bien de quoi elle se sent proche et à quoi elle réagit. Elle est allée voir «The Outsiders» à La Jolla environ cinq fois et m'en parlait, alors que j'avais lu le livre et vu le film il y a des années (...)», a déclaré l'actrice qui était productrice, tandis que sa fille était son assistante.

L'œuvre «The Outsiders», tirée du roman du même nom de S.E. Hinton publié en 1967, et du film réalisé par Francis Ford Coppola en 1983, raconte l'histoire de Ponyboy Curtis, un adolescent de 14 ans, et de deux bandes rivales dans la campagne de l'Oklahoma.

La fierté d'une mère

«En tant que mère, en tant que personne, je regardais le film, mais j'observais surtout l'effet qu'il avait sur ma fille et ce qu'elle me disait d'elle-même, et j'apprenais ce qui était important pour elle et pourquoi cela la touchait si profondément (...) Ensuite, j'ai eu le privilège de voir tout le monde travailler au cours de l'année écoulée pour en faire ce qu'il est, et Vivienne a été là tout au long du processus», a déclaré Angelina Jolie.

Interrogée sur ce qui plaisait tant à Vivienne, la mère de famille aurait laissé échapper un rire. «Il est difficile de parler pour elle, car c'est une jeune femme complexe», a-t-elle admis. «Je pense que beaucoup de jeunes, surtout aujourd'hui, vivent des moments très difficiles, et ils veulent avoir cette vraie discussion, et ils veulent savoir ce qui les aide à traverser la vie», a-t-elle répondu.

Contactées par les producteurs, l'actrice oscarisée et sa fille se sont immédiatement impliquées, en proposant des notes créatives et des suggestions aux acteurs et à l'équipe du spectacle de Broadway. «Pour moi, c'était un moment pour en apprendre davantage sur Viv, je ne pensais pas devenir producteur», a confié la mère.

Une relation tendue avec son père

Le mois dernier, la jeune fille de 15 ans figurait sous le nom de «Vivienne Jolie», plutôt que Jolie-Pitt, dans le programme de «The Outsiders». Bien qu'on ne sache pas exactement si le changement de nom de Vivienne est un ajustement juridique ou un choix professionnel, sa sœur aînée Shiloh a légalement demandé la suppression de son patronyme de son nom de famille le jour de ses 18 ans.

Outre Vivienne, Angelina Jolie a cinq autres enfants avec son ex-mari, Brad Pitt, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, et Knox.

Depuis la séparation de l'ancien couple en 2016, après deux ans de mariage et douze ans de vie commune, les relations entre les enfants et leur père seraient tendues, notamment après un incident violent survenu lors d'un vol privé entre la France et Los Angeles, en septembre de la même année.