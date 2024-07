Cinéma : «Deadpool & Wolverine», «Emilia Perez», «Alien Romulus»... Voici les 10 films les plus attendus de l'été

Si l'été est habituellement synonyme de soleil, plage et cocktails, certains Français pourraient préférer se réfugier dans les salles de cinéma pour s'évader pendant les journées chaudes. Des blockbusters très attendus aux suites de franchises populaires, voici les films les plus attendus de l’été.

«Moi, moche et méchant 4»

Gru, Lucy, Agnès, Edith, Margo et les adorables minions sont de retour dans les salles obscures le 10 juillet dans «Moi, moche et méchant 4». Dans cet opus, réalisé par l’Américain Chris Renaud et le Français Patrick Delage, Gru doit faire face à Maxime Le Mal et à sa petite amie la fatale Valentina, tandis que la famille s’agrandit avec l’arrivée de Gru Junior, un petit garçon au caractère bien trempé qui va donner du fil à retordre à son père, le plus gentil des grands méchants. Ce nouvel opus promet de retrouver la magie des précédents films de la franchise, qui compte trois films «Moi, moche et méchant», et deux spin-off centrés autour des Minions et de leur rencontre avec Gru, qui ont déjà rapporté 3,7 milliards de dollars depuis 2010.

«To The Moon»

La comédie romantique de Greg Berlanti explore les coulisses d'une des missions les plus célèbres de l'histoire de l'humanité : Apollo 11. Scarlett Johansson y incarne Kelly Jones, une brillante spécialiste en marketing engagée par la NASA pour améliorer l'image de l'agence spatiale à l'échelle mondiale. En face d'elle, Channing Tatum interprète Cole Davis, le directeur de la mission Apollo 11, dont la mission est rendue plus compliquée par les interventions de Kelly. Porté par un casting exceptionnel, «To The Moon» sortira en salles le 10 juillet.

«Creation of the Gods I»

Les amateurs de fantasy médiévale pourront prendre le chemin des salles obscures pour se plonger dans l'univers de «Creation of the Gods», l'adaptation d'une des plus grandes légendes chinoises. Réalisé par Wuershan, ce film épique, sorte de «Seigneur des Anneaux» de l'Empire du Milieu, relate la chute de la dynastie des Shang et l’ascension au pouvoir de la dynastie Zhou, il y a plus de 3.000 ans. Au menu, des créatures fantastiques, des affrontements spectaculaires et un budget de 223 millions d'euros.

«Deadpool & Wolverine»

Le crossover réclamé et attendu par tous, au cinéma le 24 juillet, marque l'introduction de l'équipe X-Force dans l'univers Marvel/Fox, ouvrant ainsi une nouvelle page dans l'histoire des super-héros au cinéma. Ryan Reynolds reprend son rôle de Deadpool pour voyager dans le temps pour aider Wolverine, interprété par Hugh Jackman, à se remettre de ses blessures afin de faire équipe pour vaincre un ennemi commun.

«Largo Winch : Le Prix de l’Argent»

Attendu dans les salles obscures le 31 juillet, le dernier opus de la saga met en scène le milliardaire aventurier Largo Winch, incarné par Tomer Sisley, confronté à une impitoyable machination après l'enlèvement brutal de son fils Noom. Action, suspense et émotion seront de la partie dans ce film qui réunit également James Franco, Clotilde Hesme et Elise Tilloloy sous la réalisation de Olivier Masset-Depasse.

«MaXXXine»

Le mercredi 31 juillet sera aussi marquée par la sortie du film d'horreur «MaXXXine», troisième et dernier volet de la saga de Ti West, avec Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan et Mia Goth. Ce dernier opus se déroule dans le Hollywood des années 1980 et suit l'histoire de Maxine Minx, une actrice de films pour adultes qui a toujours voulu être célèbre et qui décroche enfin le rôle dont elle rêvait. Mais alors qu'un tueur traque à la nuit tombée les starlettes dans les rues de Los Angeles, son sombre passé risque de refaire surface et de mettre en péril sa carrière.

«Borderlands»

Ce blockbuster d'action et de science-fiction inspiré du jeu vidéo à succès, avec Cate Blanchett, Kevin Hart et Jack Black, débarque au cinéma le 7 août, pour transporter le public sur la planète Pandore, un lieu réputé pour être le plus chaotique de la galaxie où Lilith, une chasseuse de primes, doit retrouver la fille disparue d'Atlas, l'homme le plus puissant de l'univers.

«Alien : Romulus»

Dans ce 9e chapitre de la saga emblématique, réalisé par Fede Alvarez, un groupe de jeunes gens vivant sur une planète lointaine se retrouvent confrontés à la créature la plus terrifiante de l'univers : le Xénomorphe. Les amateurs de films d'épouvante et de science-fiction pourront se faire une belle frayeur en retournant aux sources de la franchise dès le 14 août.

«The Crow»

Rupert Sanders réinvente ce classique gothique avec Bill Skarsgård dans le rôle d'Eric Draven, un musicien ressuscité pour venger sa mort et celle de sa fiancée, interprétée par la chanteuse FKA Twigs, qui fait ses débuts au cinéma, au côté de Danny Huston, dès le 21 août.

«Emilia Perez»

Présenté en compétition au Festival de Cannes, le film de Jacques Audiard, baptisé «Emilia Perez», a fait sensation sur la Croisette. Il a d'ailleurs reçu le Prix du Jury. Quant aux quatres actrices à l'affiche, la chanteuse Selena Gomez, Zoe Saldaña, Adriana Paz et la comédienne espagnole transgenre Karla Sofía Gascón, qui incarne Emilia Pérez, elles ont toutes reçu le Prix d’interprétation féminine. Depuis, la sortie de ce long-métrage, chanté et dansé, est très attendue par le public. Au cinéma le 21 août, le film raconte l’histoire de Rita, avocate surqualifiée et surexploitée, au service d’un gros cabinet corrompu enclin à blanchir des criminels. Jusqu’au jour où une opportunité inespérée s’ouvre à elle en aidant le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires, et réaliser le plan qu’il peaufine en secret depuis des années : devenir enfin la femme qu’il a toujours rêvé d’être.