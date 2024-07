Severance : Apple TV+ dévoile la date de lancement de la saison 2 avec un teaser énigmatique

Apple TV+ vient de publier un teaser pour annoncer la date de lancement de la saison 2 de «Severance». C’est le 17 janvier 2025 que le premier des dix épisodes de ce second chapitre sera mis à disposition des téléspectateurs sur la plate-forme de streaming.

Le compte-à-rebours a commencé. C’est via la publication d’un court teaser d’une trentaine de secondes qu’Apple TV+ a dévoilé la date de lancement de la saison 2 de «Severance». Les téléspectateurs ont rendez-vous le 17 janvier 2025 sur la plate-forme de streaming pour découvrir le premier des dix épisodes de ce second chapitre qui permettra de découvrir la suite des aventures de Mark et du reste des employés de Lumon Industries après le cliffhanger insoutenable de la saison 1.

Le teaser permet de retrouver la totalité des personnages principaux avec, en fond sonore, une voix qui explique le principe de dissociation entre leur vie professionnelle et personnelle auquel ils ont accepté de se soumettre en rejoignant l’entreprise, via l’implant d’une puce dans leur cerveau. Avec le rappel que cette intervention est irréversible.

On découvre ensuite plusieurs scènes rapides de ce qui nous attend, avec une tension dramatique palpable. L’apparition du personnage incarné par Gwendoline Christie – dont on ne sait rien pour le moment – est le seul morceau de dialogue présent dans ce teaser. «Vous auriez dû partir», lance-t-elle à Mark (Adam Scott) et Helly (Britt Lower), ce qui ne rend l’ambiance que plus menaçante. Et l'attente des fans insoutenable.