Eurovision junior 2024 : La France 4e, la Géorgie remporte le concours

Le jeune Géorgien, Andria Putkaradze, a remporté le concours de l’Eurovision junior, samedi 16 novembre. Après deux victoires consécutives de l’Hexagone en 2022 et 2023, le Français, Titouan, s’est classé 4e.

Un nouveau titre pour la Géorgie. Alors que la 22e édition de l’Eurovision Junior s’est tenue samedi 16 novembre à Madrid, le jeune Géorgien, Andria Putkaradze, a remporté le concours avec sa chanson «To My Mom». Il a offert à son pays sa quatrième victoire depuis la création en 2003 de la version kids de l’Eurovision, qui réunit chaque année des chanteurs âgés de 9 à 14 ans.

La France dans le top 5

La France, représentée par Titouan, 14 ans, n’a pas démérité. Après deux victoires consécutives en 2022 et 2023 grâce à Lissandro et Zoé Clauzure, le jeune breton, passé par l’émission The Voice Kids, a décroché la quatrième place avec sa chanson «Comme ci, comme ça».

Il a été devancé par le candidat ukrainien, arrivé troisième, et la jeune chanteuse portugaise, montée de son côté sur la deuxième marche du podium.

Pour rappel, depuis le lancement du concours, la France a gagné à trois reprises la compétition, décrochant son premier titre en 2020 grâce à Valentina et sa chanson «J'imagine».

17 pays étaient représentés cette année lors du concours, qui a été organisé en Espagne, malgré la victoire de la Française Zoé Clauzure en 2023 à Nice. L'Hexagone a en effet renoncé à accueillir l'événement cette année, après avoir organisé ce rendez-vous en 2021 et 2023.