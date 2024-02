Eurovision Junior 2024 : la France renonce à organiser l'événement malgré la victoire de Zoé Clauzure en 2023

Malgré la victoire de la Française Zoé Clauzure en 2023 à Nice, l’édition 2024 de l’Eurovision Junior se déroulera en Espagne.

Merci, mais non merci. Grande gagnante l'an passé, grâce à la prestation de Zoé Clauzure, la France avait la possibilité d’organiser le concours de l'Eurovision Junior en 2024, mais a finalement préféré décliner, apparemment sans regret.

«Viva España !», c'est avec ces termes que la délégation française a annoncé, ce mercredi 14 février, renoncer à l'organisation de l'Eurovision Junior 2024, au profit de son voisin espagnol, arrivé deuxième de la compétition en 2023.

Nous sommes très heureux que l'Espagne organise la prochaine édition de l'#Eurovisionjunior !



Viva España !

La France déjà omniprésente

Ce choix s'expliquerait par le fait que la France a remporté à plusieurs reprises le concours ces dernières années. Au total, depuis 2020, la France a en effet gagné trois Eurovision Junior, dont deux fois d'affilée, en 2022 et 2023.

L'édition 2024 aurait donc été le quatrième concours organisé en France en trois ans. Un peu too much. «Après trois victoires […] et deux organisations de l'événement en France avec toute [mon équipe], nous sommes heureux de passer le relais à nos amis espagnols cette année», a ainsi écrit sur Instagram Alexandra Redde Amiel, cheffe de la délégation française.