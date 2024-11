Russell Crowe voulait «revenir d'entre les morts» pour «Gladiator II»

Après le succès exceptionnel de «Gladiator» (2000), l'acteur Russell Crowe, oscarisé pour sa performance dans le film de Ridley Scott, voulait rempiler pour un second opus. Malgré la mort de son personnage.

Alors que «Gladiator II» affole les compteurs du box-office après sa sortie (13 novembre), le réalisateur Ridley Scott a avoué que le film aurait pu être tout autre.

Russell Crowe voulait faire partie de Gladiator II. L'acteur américain a même demandé à son réalisateur, Ridley Scott, de trouver une solution pour le faire revivre : «Nous en parlions Russell (Crowe) et moi, il y a 18 ans, a déclaré le réalisateur anglais. Je lui disais "mais tu es mort !" Et il me répondait : "je sais que je suis mort et je veux revenir d'entre les morts".»

Le musicien et écrivain, Nick Cave, a donc reçu la lourde tâche d'écrire une suite au film de l'année 2000. Commissionné par Russell Crowe, il devait parvenir à ramener Maximus à la vie pour un nouveau long-métrage. La proposition de Nick Clave consistait à mettre en scène Maximus entouré des dieux romains, au purgatoire. Il lui serait demandé de venger les divinités romaines contre d'autres, en échange de retrouvailles avec sa famille défunte.

Finalement, l'acteur n'a pas semblé convaincu par la proposition de Nick Cave. L'écrivain avoue qu'il lui a dit «je n'aime pas, mon pote». Qu'à cela ne tienne, l'artiste n'en veut pas à Russell Crowe : «J'ai beaucoup apprécié écrire ceci parce que je savais, en réalité, que cela ne verrait jamais le jour».

Finalement, Ridley Scott s'est orienté vers une nouvelle histoire, celle de Lucius, fils de Maximus. Le personnage iconique de Russell Crowe, s'il n'est plus le centre de cette deuxième histoire, reste omniprésent et continue de donner le ton sur l'univers «Gladiator».