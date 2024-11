«Squid Game» saison 2 : de nouveaux jeux mortels présentés dans une bande-annonce inédite

Dévoilée ce mardi, la bande-annonce «officielle» de la très attendue saison 2 de la série «Squid Game» dévoile de nouveaux jeux mortels.

La violence y est encore extrême. Netflix a dévoilé une nouvelle vidéo pour la saison 2 de sa série de fiction à succès «Squid Game». Dans cette - déjà - cinquième vidéo publiée par le géant du streaming qui fait office de bande-annonce «officielle», de nouveaux défis terrifiants sont soumis aux personnages, à savoir les candidats d’un jeu à l’issue duquel le seul survivant d’entre eux décrochera le gros lot.

Dans le deuxième volet de la série coréenne à succès, dont la première aura lieu le 26 décembre sur Netflix, le gagnant de la saison précédente, le joueur 456 (incarné par Lee Jung-jae), revient à la compétition pour tenter de la détruire de l’intérieur et sauver des vies.

De nouveaux jeux mortels

Malheureusement le jeu macabre commence et les horreurs coulent à flot, comme le sang. La nouvelle vidéo montre néanmoins 456 et ses compagnons se battre contre des gardes et tenter de survivre à de nouveaux défis mortels. L'un ressemble à une version terrifiante du morpion, tandis qu'un autre semble être installé sur un carrousel à chevaux.

«Nous ne cherchons pas à vous faire du mal. Nous vous offrons une opportunité», déclare un garde d’un ton menaçant.

Comme le rappelle Deadline, «Squid Game», diffusée pour la première fois en 2021, est rapidement devenue la série la plus regardée de l'histoire de Netflix. Selon la publication, elle compte actuellement plus de 2,2 milliards d'heures de visionnage, ce qui équivaut à environ 265 millions de vues, selon le classement des meilleures séries télévisées de tous les temps de Netflix. Une troisième et dernière saison est d’ores et déjà commandée.