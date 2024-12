«Skeleton Crew» : la presse américaine donne son avis sur la nouvelle série Star Wars avec Jude Law

Disponible depuis ce mardi sur Disney+, la série «Skeleton Crew» a réussi à séduire la presse américaine avec une aventure familiale comparée à celle des «Goonies», mais qui se déroulerait dans l’univers Star Wars.

Une première impression plutôt réussie. Avec trois épisodes accessibles à la critique – sur les huit que compte la série au total – la presse américaine se montre curieuse, voire conquise, par «Skeleton Crew», la nouvelle fiction Star Wars lancée sur Disney+ ce 3 décembre. Tous pointent du doigt la volonté manifeste de la marque aux grandes oreilles de proposer un divertissement destiné aux enfants se déroulant dans l’univers Star Wars, avec une aventure simple et efficace autour de personnages principaux comparés à ceux du célèbre film «Les Goonies».

Pilotée par Jon Watts, l’homme derrière la trilogie Spider-Man avec Tom Holland, la série suit une bande d’enfants menant une vie paisible dans une planète tranquille de la galaxie. Leur vie va prendre un tournant radical quand ils vont découvrir l’existence d’un temple Jedi abandonné perdu dans la forêt, où reposent des secrets qui vont attirer des individus mal intentionnés. Heureusement pour eux, ils pourront compter sur l’aide d’un Jedi banni, sans savoir s’ils peuvent réellement compter sur lui.

Drôle et tendre

Selon le site Forbes, «Skeleton Crew» est drôle, et directe dans son propos. Elle s’adresse très clairement à un jeune public, et ne cherche pas à être autre chose, tout en s’inscrivant dans l’univers Star Wars que tout le monde connaît. Le site USA Today décrit la série comme «drôle et tendre», mais qui semble toutefois avoir été assemblée à la chaîne à l'image des productions hollywoodiennes, avec des personnages dont les profils sont convenus.

Pour Collider, «Skeleton Crew» est la rencontre parfaite entre le studio Amblin (Steven Spielberg) et l’univers de Star Wars. Le site compare le personnage incarné par Jude Law à un Capitaine Crochet qui aurait été contraint de faire équipe avec les Enfants Perdus. Les premiers épisodes se révèlent drôles et passionnants, notamment en raison du talent de ses jeunes interprètes.

Le site Variety souligne le pari réussi de Disney d’inscrire l’univers Star Wars dans le monde des enfants, laissant de côté les intrigues politiques et les grandes manœuvres commerciales pour une aventure à taille d’enfant capable de replonger les téléspectateurs en enfance. Pour The Hollywood Reporter, cette série destinée à un jeune public permet de rafraîchir la saga Star Wars avec une histoire simple, mais terriblement efficace, comme une invitation à partir explorer le monde… et la galaxie.

Enfin, le site Rolling Stone apprécie la tentative de «Skeleton Crew» de poser un regard nouveau sur l’univers Star Wars, que l’on découvre pour une fois à travers les yeux de quatre enfants qui n’ont pas conscience de tous les enjeux des actions menées par les uns et les autres – l’histoire se situe dans la même période que «The Mandalorian», une période appelée la Nouvelle République – et qui découvrent le monde avec un enthousiasme non feint, aussi bien dans l’émerveillement que dans la peur.