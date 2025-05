MET Gala 2025 : Colman Domingo, Rihanna, Lauryn Hill, Jenna Ortega... Voici les looks les plus impressionnants de la soirée

Soirée la plus mode de l’année, le MET Gala s’est tenu hier soir au Metropolitan Art Museum, à New York. Les stars ont fait sensation dans des créations haute couture dont le thème était cette année «Tailored for You» (Taillé pour vous). De Colman Domingo à Lauryn Hill en passant par Teyana Taylor, voici les looks les plus réussis.

Colman Domingo en tenu d'apparat, Lewis Hamilton en smoking blanc

Mario Anzuoni/Reuters

Teyana Taylor, la sensation de la soirée

André 3000, tout pour la musique

Rihanna, glam chic et baby bump

Lauryn Hill, rayonnante en costume à cape

Kim Kardashian, western suit

Demi Moore, la note glamour

Jenna Ortega en mètre de couturière

Lizzo, le smoking dress

Walton Goggins en pleine retouche

Cynthia Erivo vaporeuse