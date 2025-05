Met Gala 2025 : l'incroyable révélation de la tenue du comédien Damson Idris, star du film «F1» (VIDEO)

Le comédien britannique Damson Idris, qui sera prochainement à l’affiche du film «F1» avec Brad Pitt, a réussi son entrée sur le tapis bleu de l’édition 2025 du Met Gala, en dévoilant une tenue cachée en dessous de sa combinaison de pilote. Effet garanti !

Le coup de la soirée ! Nombreuses étaient les stars à se presser sur le tapis de l’édition 2025 du Met Gala, qui s’est déroulée à New York, la nuit dernière. Mais aucune n’a réussi à égaler le spectacle sensationnel proposé par Damson Idris. Le comédien britannique de 33 ans, qui sera prochainement à l’affiche du film «F1» avec Brad Pitt, s’est présenté dans une combinaison de pilote de Formule 1, avant que celle-ci ne soit arrachée pour révéler un impeccable costume trois pièces de couleur rouge. Les deux tenues, et le casque, sont l’œuvre de la marque Tommy Hilfiger.

Damson Idris in Tommy Hilfiger. Both Actor and Designer are part of the F1 movie. Hence this little moment. pic.twitter.com/Dck5UyqoEN

— sim (@simsgazette) May 5, 2025