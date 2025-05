«C’est une énergie positive» : quelle est l'origine du célèbre «Spirit Tunnel» qui enflamme les réseaux sociaux ?

Les vidéos du «Spirit Tunnel», tradition phare de l'émission «The Jennifer Hudson Show», ont conquis le cœur des internautes, tout en séduisant les célébrités, qui se prêtent volontiers au jeu chaque jour.

Un succès inattendu. Dans une interview accordée au magazine People, Jennifer Hudson a expliqué l'origine de la tradition - devenue virale - de son émission éponyme, où les membres de l'équipe forment deux rangées pour créer un tunnel humain, acclamant et dansant pour accueillir les invités avant leur entrée sur scène.

«Ils avaient l'habitude de le faire pour moi lorsque je sortais, et je leur disais : "Vous devez montrer cela au monde entier. Montrez-le !" Et cela a pris vie de lui-même», a-t-elle déclaré en parlant de son équipe, qui a créé l'allée et les chants personnalisés.

La comédienne et chanteuse a attribué le succès du «Spirit Tunnel» à l'enthousiasme des téléspectateurs et des invités, soulignant que «c’est par amour». «Ça vient du cœur. C’est une énergie positive. Notre but, c’est de célébrer chaque personne qui passe par l’émission. Si vous avez envie de danser avec nous dans cette énergie spirituelle, c’est votre moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Je voulais créer un espace sûr pour tous, et nous avons eu la chance de pouvoir le faire ensemble», a-t-elle expliqué.

L’un des «Spirit Tunnels» les plus marquants reste celui d’Aaron Pierre, acclamé par le désormais célèbre cri : «Aaron. Pierre. C’est Mufasa !» La vidéo, publiée en janvier sur le compte officiel du «Jennifer Hudson Show», a enflammé les réseaux sociaux, cumulant plus de 6,2 millions de mentions «j’aime».

L’acteur, qui a prêté sa voix à la version jeune de Mufasa dans le film «Mufasa : Le Roi lion» sorti l’année dernière, y apparaît dansant avec énergie dans le tunnel emblématique avant de rejoindre la scène pour son interview.

Un premier Webby Award grâce au succès des vidéos

Parmi les autres invités figurent la comédienne Brenda Song, la chanteuse Gwen Stefani, Penn Badgley, l'ancienne première dame Michelle Obama, le chanteur Usher sur des patins à roulettes, Lee Jung-Jae, star de «Squid Game», et bien d'autres.

@sitemundonegro Atração do “The Jennifer Hudson Show", @usher fez uma super entrada no programa. Usando patins, o artista passou pelo icônico corredor ao som de uma versão adaptada de seu hit "Yeah". Além de inovar, Usher mostrou porque é o dono da receita do molho. Vídeo: @jenniferhudsonshow ♬ som original - MundoNegro

«Je pense que nous aimons tous ce que nous faisons et que cela crée un environnement agréable et sûr pour les gens, car c'est ainsi que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes», a-t-elle confié à propos de l'atmosphère lors de son émission.

«J'ai toujours considéré que tout était une affaire de famille. Il n'y a pas de quoi être grincheux ou méchant si vous faites ce que vous aimez. Et tout le monde, comme je l'ai dit, utilise ses "super-pouvoirs". Ils font ce qu'ils aiment, et nous nous amusons bien. Et je pense que le «Spirit Tunnel» et l'énergie que nous dégageons en sont le reflet», a conclu l'animatrice.

Le mois dernier, «The Jennifer Hudson Show» a remporté son tout premier Webby Award dans la catégorie «Vidéo sociale – format court (TV et cinéma)», grâce au succès des vidéos. Créés pour célébrer l’excellence et l’innovation dans le domaine numérique, les Webby Awards récompensent les meilleures créations sur Internet.

La cérémonie de remise des prix se tiendra le lundi 12 mai au Cipriani Wall Street, à New York (États-Unis).