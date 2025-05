Eurovision 2025 : 72 anciens candidats signent une pétition pour exclure Israël du concours

Plus de 70 anciens participants au concours Eurovision ont signé une pétition adressée à l'Union européenne de radiotélévision (UER), organisatrice de l'événement, demandant l'exclusion d'Israël et de la chaîne publique israélienne KAN.

À quelques jours de la finale de l’Eurovision 2025, une polémique d’envergure secoue le concours musical. Dans une lettre ouverte publiée dans le média britannique The Independent, 72 anciens participants ont demandé l’exclusion d'Israël du concours, en ciblant spécifiquement KAN, le diffuseur public israélien, qu’ils accusent d’être «complice du génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens de Gaza».

«Nous croyons au pouvoir unificateur de la musique, c’est pourquoi nous refusons que la musique soit utilisée comme un outil pour blanchir les crimes contre l'Humanité. L'année dernière, nous avons été consternés que l'UER ait autorisé Israël à participer à la diffusion en direct du génocide de Gaza. Le résultat a été désastreux», peut-on lire.

Selon les signataires, «en continuant à donner la parole aux représentants de l'État israélien», l'organisation «normalise et dissimule ses crimes». En outre, ils ont dénoncé une politique du «deux poids, deux mesures», rappelant l’exclusion de la Russie en 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine, au nom des «valeurs humanitaires» du concours.

Trois Français parmi les signataires

«Nous sommes solidaires des candidats de cette année et condamnons le refus répété de l'UER d'assumer ses responsabilités. En tant que chanteurs, auteurs-compositeurs, musiciens et autres personnes ayant eu le privilège de participer à l'Eurovision, nous exhortons l'UER et tous ses radiodiffuseurs membres à agir maintenant et à empêcher tout discrédit et toute perturbation supplémentaires du festival : Israël doit être exclu de l'Eurovision», est-il notamment écrit.

Parmi les artistes qui ont pris position figurent trois représentants français : La Zarra, qui a représenté la France en 2023, Jessy Matador, candidat en 2010, ainsi que Marie Line, en lice en 1998.

En outre, plusieurs anciens finalistes ou lauréats du concours se sont également exprimés. C’est le cas notamment de Salvador Sobral, représentant du Portugal en 2017 et vainqueur cette année-là, de Mae Muller, qui a défendu les couleurs du Royaume-Uni en 2023, ainsi que de Charlie McGettigan, qui a remporté le concours en 1994 pour l’Irlande en duo avec Paul Harrington.

L’an dernier, Israël avait déjà suscité la controverse avec sa candidate Eden Golan. Sa chanson «October Rain», perçue comme une référence directe aux attaques du 7 octobre, avait dû être modifiée pour respecter les règles de neutralité politique du concours.

Malgré cela, l’édition 2024 avait été particulièrement tendue. Le candidat suédois Eric Saade avait été critiqué pour avoir arboré un keffieh sur scène, tandis que la représentante irlandaise Bambie Thug avait dénoncé une tentative de censure, accusant l’organisation de «faire de l’Irlande un bouc émissaire» pour avoir évoqué la situation à Gaza.

L’UER maintient sa décision

Dans leur lettre, les signataires ont désigné cette édition comme «la plus politisée, chaotique et désagréable de l'histoire de la compétition», pointant une «impunité totale» accordée à Israël, comparée au traitement réservé à d’autres artistes.

En réponse, Martin Green CBE, directeur du Concours, a déclaré au média : «Nous comprenons les inquiétudes et les opinions profondément ancrées autour du conflit actuel au Moyen-Orient [...] Nous ne sommes pas à l'abri des événements mondiaux, mais, ensemble, il est de notre devoir de veiller à ce que le Concours reste, par essence, un événement apolitique, centré sur la diversité, l’inclusion et l’unité à travers la musique».

L’UER a défendu sa position en expliquant qu'en tant qu’association de radiodiffuseurs publics européens, elle se devait d'«assurer un avenir durable aux médias de service public», et notamment au «membre israélien Kan contre la menace d'une privatisation ou d'une fermeture par le gouvernement israélien».

Malgré les controverses, Israël participera bien à l’édition 2025, qui se tiendra à Bâle (Suisse) du 13 mai au 17 mai. Le pays sera représenté par la chanteuse Yuval Raphael, survivante de l’attaque du festival Nova le 7 octobre 2023, qui interprétera la chanson «New Day Will Rise».