Eurovision 2025 : qui sont les 5 favoris du concours ?

Alors que la 69e édition de l’Eurovision se tiendra du 13 au 17 mai (à Bâle, en Suisse), les bookmakers ont déjà misé sur leurs grands favoris. Voici les 5 pays pressentis pour remporter le fameux concours de chanson.

Les répétitions sont lancées et la fièvre de l'Eurovision 2025 commence à monter. Comme tous les ans, les prédictions des parieurs sont très scrutées. Ces derniers misent pour l'heure beaucoup sur ces cinq nations :

SUEDE : KAJ, «Bara Bada Bastu»

La Suède, déjà le pays le plus titré de l'histoire de l'Eurovision, est le favori incontesté cette année avec le titre humoristique «Bara bada bastu», improbable ode au sauna sur un air d’accordéon interprété par KAJ, alias Kevin Holmström, Axel Åhman et Jakob Norrgård.

AUTRICHE : JJ, «Wasted Love»

En deuxième position, mais à une distance notable, se trouve l'Autriche. Contre-ténor doté d'une voix hors-normes pouvant atteindre des hauteurs de soprano, JJ, de son vrai nom Johannes Pietsch, est un artiste de musique classique austro-philippin âgé de 23 ans. Il défendra l’Autriche avec «Wasted love», un titre mélangeant art lyrique, ballade et techno.



FRANCE : Louane, «Maman»

Fera-t-elle mieux que la quatrième place obtenue par Slimane en 2024 ? Une victoire de Louane offrirait en tous les cas à la France son premier trophée Eurovision en près de 50 ans. Très connue du grand public dans l'Hexagone depuis sa participation à 16 ans à «The Voice», la chanteuse et actrice couronnée d’un César pour son rôle dans «La Famille bélier» va concourir avec «Maman», un titre émouvant dédié à sa mère, décédée d'un cancer en 2014.





PAYS-BAS : Claude, «C'est la vie»

Né en République démocratique du Congo, Claude s’est installé aux Pays-Bas avec sa mère quand il avait 9 ans. Révélé là-bas par «The Voice Kids» en 2019, il a sorti son premier album, «Parler Français», en 2024. Il chante d'ailleurs en français et en anglais «C'est la vie», un titre dont les paroles évoquent sa mère et la résilience de sa famille.

ISRAËL : Yuval Raphael, «New Day Will Rise»

Survivante de l’attaque du Hamas contre le festival de musique Tribe of Nova le 7 octobre 2024, qui a coûté la vie à 370 personnes, Yuval Raphael interprète la ballade «New Day Will Rise» (un jour nouveau va se lever), un message en anglais, hébreu et français sur la survie après la tragédie.