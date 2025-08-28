Harry Potter : Chris Columbus, réalisateur des premiers films de la saga, a la dent dure contre la future série

Réalisateur des deux premiers volets de la saga Harry Potter, Chris Columbus n’a pas mâché ses mots quant à la nouvelle série HBO, adaptée de la célèbre franchise.

Du déjà vu ? A l’occasion d’une intervention mardi 26 août dans le podcast «The Rest Is Entertainment», Chris Columbus a donné son avis, sur la future série Harry Potter. Le réalisateur à la barre des deux premiers films de la franchise, a en effet partagé son étonnement après avoir vu des photos de Nick Frost, qui succède à Robbie Coltrane dans le rôle d’Hagrid. La première photo officielle de Nick Frost dans le costume du célèbre géant a été révélée par HBO mi-juillet.

«J'ai vu ces photos... et il (Nick Frost) porte exactement le même costume que celui que nous avons conçu pour Hagrid. Une partie de moi s’est dit : "À quoi ça sert ?". Je pensais que tout allait être différent, mais c'est plutôt la même chose. Tout va être identique», a expliqué le cinéaste, cité par Deadline. Semblant déplorer ce mimétisme, il s’est toutefois dit «flatté». «C'est très flatteur pour moi, car je me dis que c'est exactement le costume d'Hagrid que nous avions conçu. Donc, d'un côté, c'est vraiment excitant, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Mais d'un autre côté, c'est un peu comme du déjà-vu», a poursuivi le réalisateur, confiant par ailleurs avoir «toujours eu des problèmes avec l'idée de franchise».

Ce qui ne l'avait pas empêché en janvier dernier de saluer l'idée de décliner l'univers de la saga en série, estimant à l'époque que ce format permettrait d'inclure bien plus d'éléments des livres de J.K Rowling, qu'il n'avait pu le faire pour le cinéma.

Actuellement en tournage à Londres, la série est attendue courant 2027 et sera diffusée sur les plates-formes HBO et HBO Max. Pour rappel, chaque saison devrait se concentrer sur un livre de la saga «Harry Potter», qui se compose de sept romans. Les trois rôles principaux d'Harry, Hermione et Ron sont respectivement campés dans la série par Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout. Un casting annoncé en mai dernier.