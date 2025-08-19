Harry Potter : HBO dévoile le casting des enfants Weasley

La chaîne américaine HBO vient de dévoiler le casting des enfants Weasley dans l’adaptation en série télévisée de «Harry Potter».

Quatre nouveaux noms. Alors que le tournage de l'adaptation en série de Harry Potter a commencé en juillet, la chaîne américaine HBO a dévoilé sur Instagram les acteurs qui ont été choisis pour interpréter Fred, George, Ginny et Percy Weasley.

Ainsi, les jumeaux Tristan et Gabriel Harland incarneront Fred et George, Ruari Spooner jouera Percy, nommé préfet en cinquième année à Poudlard, tandis que Gracie Cochrane se glissera dans la peau de la benjamine, Ginny.

Quant à Charlie, le deuxième de la fratrie Weasley, il se trouve en Roumanie, où il étudie les dragons, «mais nous rejoindra bientôt... », est-il précisé en légende de la photo.

De son côté, Ron Weasley sera interprété par Alastair Stout, qui n'a pour l’heure aucune expérience d'acteur en dehors d'une pub pour des pommes de terre. Pour l’heure, on ignore toutefois qui incarnera Bill, le fils aîné d'Arthur et Molly Weasley, un personnage campé par Domhnall Gleeson dans la saga culte.

Ce lundi, les fans ont par ailleurs pu visionner les premières images du tournage, sur lesquelles ont peut voir le personnage d'Harry, incarné par Dominic McLaughlin, 11 ans, accompagné du personnage d'Hagrid, joué par Nick Frost, dans les rues de Londres.

Dominic McLaughlin (Harry) with Nick Frost's body double (Hagrid) filming the HARRY POTTER TV series pic.twitter.com/QKYJ6kypst — Wizarding World Direct (@WW_Direct) August 18, 2025

Pour rappel, la première saison de la série, écrite et produite par Francesca Gardiner, sera diffusée courant 2027 sur les plates-formes HBO et HBO Max.